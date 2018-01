​Con giáp Dần nên mua vật phong thủy gì để đếm tiền mỏi tay

Tùy vào tuổi và mệnh, mỗi con giáp sẽ có những vật dụng phù hợp với mình để mang lại may mắn cho mình, đẩy lùi những xui xẻo cũng như mang đến tài lộc, thịnh vượng cho sự nghiệp và cuộc sống.

Hãy cùng xem bốn con giáp Tý – Tuất – Dần – Hợi phù hợp với những vật phong thủy nào để có thể “đếm tiền mỏi tay” trong năm 2018 này nhé.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý liên quan với mệnh Thủy nên để tăng thêm may mắn cho mình, người tuổi Tý nên trang trí một vật phù hợp với mệnh Thủy của mình. Một bể cá chứa các loại đá mệnh Thủy như ngọc bích (đá màu xanh) hay đá ngọc trắng được đặt tại nơi làm việc hoặc góc nhà của bạn là một lựa chọn tuyệt vời để Thần Tài có thể ghé thăm bạn đấy.

Bên cạnh đó, khi trang trí bằng bể cá cũng cần chú ý hướng kê phù hợp. Mệnh Thủy nên kê hướng Bắc hoặc Đông và đối với hình dạng thì hình cầu là tốt nhất. Màu sắc của cá đối với người tuổi Tý phù hợp nhất nên lựa chọn cá có màu đen, xanh lam, xám để có khả năng thúc đẩy tài vận một cách tốt nhất có thể.

Tuổi Tuất

Năm 2018 được coi là năm bản mệnh, năm tuổi của người tuổi Tuất. Nhẫn vàng sẽ là vật dụng giúp bạn loại bỏ bớt những vận xui xẻo, cản trở công danh và tài vận của bạn.

Ngón tay thích hợp để đeo nhẫn vàng cho ngườ tuổi Tuất là ngón út vì ngón út là mệnh thủy. Khi đeo nhẫn vàng ở ngón này, bạn dễ dàng có được sự phù trợ từ quý nhân, vượt qua mưu kế tiểu nhân, từ đó vận thế hanh thông, đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp và cuộc sống.

Tuổi Dần

Với người tuổi Dần thì những đồ vật mệnh thổ sẽ phù hợp để mang lại cát lợi trong năm 2018 này. Do đó, trong nhà hoặc trên bàn tại văn phòng làm việc, đừng ngần ngại để trang trí thêm một chậu cây cảnh be bé để tăng thêm may mắn cho bạn. Bên cạnh đó, những vòng tay mệnh thổ như vòng lục hợp – tam hợp cũng giúp bạn sự nghiệp hanh thông trong năm mới đến.

Tuổi Hợi

Đối với người tuổi Hợi, năm 2018 được xem là một năm đại cát đại lợi, sự nghiệp hanh thông với con giáp này. Tuy nhiên, để tăng thêm phần may mắn và thành công cho mình, một vật dụng bằng gốm sẽ trấn những năng lượng xấu đến gần bạn cũng như giúp hấp thụ địa khí mang lại thịnh vượng. Thử thay thế ly uống nước của bạn bằng một ly gốm cũng là một cách hay để năm mới tràn đầy những điều tươi đẹp hơn.

Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo!