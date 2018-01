Choáng ngợp những lâu đài nổi tiếng thế giới như cổ tích

Lâu đài Hohenschwangau tọa lạc tại ngôi làng Hohenschwangau, Đức. Lâu đài nổi tiếng này do vua Maximilian II của Bavaria xây dựng lên vào thế kỷ 19. Vua Ludwig II của Bavaria đã sống trong lâu đài Hohenschwangau suốt thời thơ ấu. Ngày nay, hơn 300.000 du khách ghé thăm lâu đài này mỗi năm. Lâu đài Malbork nổi tiếng của Ba Lan được khởi công xây dựng vào năm 1274 và hoàn thành năm 1406 với kiến trúc đặc trưng thời Trung cổ. Malbork thực chất là một pháo đài được xây bằng gạch có diện tích hơn 143.570m2, lớn gấp hai lần so với tất cả các lâu đài khác ở châu Âu. Vào thời kỳ hoàng kim, khoảng 3.000 hiệp sĩ thuộc Giáo đoàn Thập tự chinh của Công giáo La Mã sống tại đây. Lâu đài Neuschwanstein của Đức được xây dựng theo yêu cầu của vua Lugwig II xứ Bavaria. Tên của lâu đài Neuschwanstein có nghĩa là Thiên nga Đá Mới (New Swan Stone) xuất phát từ nhân vật hiệp sĩ “Swan Knight” trong nhạc kịch của soạn giả kiêm nhạc trưởng Richard Wagner. Lâu đài Chateau de Chaumont là một trong những lâu đài cổ đẹp nhất nằm ở Pháp. Với chiều dài 156m, cao 56 m, lâu đài cổ này có hơn 420 phòng. Do lâu đài Chateau de Chaumont được xây dựng trên những nhịp uốn bắc qua sông Cher, phụ lưu của sông Loire nên du khách có thể nhìn thấy hình ảnh công trình này soi bóng dưới mặt nước tuyệt đẹp. Một lâu đài nổi tiếng thế giới khác cũng nằm ở Pháp là Chateau de Chambord. Đây là một trong những lâu đài điển hình của Pháp được xây dựng theo lối kiến trúc thời kỳ Phục hưng. Lâu đài Chateau Chambord được xây dựng vào thế kỷ 16 như một nơi săn bắn cho vua Francois I. Mở cửa cho công chúng từ năm 2007, hơn 700.000 du khách ghé thăm lâu đài này. Mời quý độc giả xem video: Rao bán lâu đài với giá khởi điểm chỉ 27.000 đồng (nguồn: VTC14).

