Chiêm ngưỡng 3 bảo vật quốc gia độc nhất vô nhị ở Việt Nam

3 bảo vật quốc gia tại Nghệ An gồm: Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn, Dao găm chuôi hình rắn ngậm chân voi, Muôi có cán hình tượng voi. Hộp xá lị Tháp Nhạn thu được trong đợt khai quật di chỉ Tháp Nhạn ở xã Hồng Long, huyện Nam Đàn do Viện Khảo cổ học kết hợp với Bảo tàng Nghệ Tĩnh khai quật năm 1985 - 1986. Hộp được làm bằng vàng ròng, chế tạo từ phương pháp tán dập nguội, có niên đại khoảng thế kỷ 8 - 9 sau Công nguyên. Theo quan sát, nắp hộp hình chữ nhật, ở bốn rìa cạnh của nắp hơi hõm xuống, nhìn tựa như rìa mái nhà, trên đỉnh nắp có băng trang trí hoa văn hoa cúc tròn 6 cánh. Phần thân hộp hình chữ nhật, ở các mép cạnh được gò với kỹ thuật cao. Xung quanh thân hộp trang trí bằng dải băng hoa văn hoa sen cách điệu. Theo Phật giáo, Xá lị để chỉ một phần tinh cốt còn lại của Đức Phật sau khi thiêu xong lưu truyền cho hậu thế. Bảo vật Quốc gia thứ 2 đang được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ An là Dao găm cán tượng rắn ngậm chân voi. Bảo vật có chiều dài 12,3cm, chiều rộng 3,5cm, thu được tại di chỉ khảo cổ học Làng Vạc (thị xã Thái Hoà) trong đợt khai quật lần thứ I, năm 1973. Đây là hiện vật gốc độc bản, là chiếc dao găm duy nhất có cán tượng rắn ngậm chân voi, được khai quật từ trong lòng đất thuộc thời kỳ văn hoá Đông Sơn. Chuôi dao có hình hai con rắn thân tròn xoắn lấy nhau, một con có mào và một con không có mào. Hai con rắn đang há miệng đỡ lấy cặp chân sau và cặp chân trước của một con voi.Muôi đúc tượng voi - bảo vật Quốc gia thứ 3 ở Nghệ An. Muôi có chiều dài 18,5 cm, trọng lượng 200 gram, được tìm thấy tại di chỉ khảo cổ học làng Vạc trong đợt khai quật thứ II, năm 1981. Đến nay, ở nước ta chưa phát hiện được ở nơi nào có chiếc muôi gắn tượng voi đẹp, độc đáo như muôi làng Vạc. Phần sau của chiếc muôi đồng gắn tượng voi. Chiếc muôi có những đường cong lượn mềm mại, tinh xảo, cho thấy trình độ đúc đồng, tạo tượng của cư dân làng Vạc đã phát triển đến đỉnh cao. . Trong lòng chiếc muôi đồng có vết thủng, được người xưa hàn đồng lại. Niên đại của bảo vật này thuộc nền văn hoá Đông Sơn, cách đây 2.000 - 2.500 năm.

3 bảo vật quốc gia tại Nghệ An gồm: Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn, Dao găm chuôi hình rắn ngậm chân voi, Muôi có cán hình tượng voi. Hộp xá lị Tháp Nhạn thu được trong đợt khai quật di chỉ Tháp Nhạn ở xã Hồng Long, huyện Nam Đàn do Viện Khảo cổ học kết hợp với Bảo tàng Nghệ Tĩnh khai quật năm 1985 - 1986. Hộp được làm bằng vàng ròng, chế tạo từ phương pháp tán dập nguội, có niên đại khoảng thế kỷ 8 - 9 sau Công nguyên. Theo quan sát, nắp hộp hình chữ nhật, ở bốn rìa cạnh của nắp hơi hõm xuống, nhìn tựa như rìa mái nhà, trên đỉnh nắp có băng trang trí hoa văn hoa cúc tròn 6 cánh. Phần thân hộp hình chữ nhật, ở các mép cạnh được gò với kỹ thuật cao. Xung quanh thân hộp trang trí bằng dải băng hoa văn hoa sen cách điệu. Theo Phật giáo, Xá lị để chỉ một phần tinh cốt còn lại của Đức Phật sau khi thiêu xong lưu truyền cho hậu thế. Bảo vật Quốc gia thứ 2 đang được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ An là Dao găm cán tượng rắn ngậm chân voi . Bảo vật có chiều dài 12,3cm, chiều rộng 3,5cm, thu được tại di chỉ khảo cổ học Làng Vạc (thị xã Thái Hoà) trong đợt khai quật lần thứ I, năm 1973. Đây là hiện vật gốc độc bản, là chiếc dao găm duy nhất có cán tượng rắn ngậm chân voi, được khai quật từ trong lòng đất thuộc thời kỳ văn hoá Đông Sơn. Chuôi dao có hình hai con rắn thân tròn xoắn lấy nhau, một con có mào và một con không có mào. Hai con rắn đang há miệng đỡ lấy cặp chân sau và cặp chân trước của một con voi. Muôi đúc tượng voi - bảo vật Quốc gia thứ 3 ở Nghệ An. Muôi có chiều dài 18,5 cm, trọng lượng 200 gram, được tìm thấy tại di chỉ khảo cổ học làng Vạc trong đợt khai quật thứ II, năm 1981. Đến nay, ở nước ta chưa phát hiện được ở nơi nào có chiếc muôi gắn tượng voi đẹp, độc đáo như muôi làng Vạc. Phần sau của chiếc muôi đồng gắn tượng voi. Chiếc muôi có những đường cong lượn mềm mại, tinh xảo, cho thấy trình độ đúc đồng, tạo tượng của cư dân làng Vạc đã phát triển đến đỉnh cao. . Trong lòng chiếc muôi đồng có vết thủng, được người xưa hàn đồng lại. Niên đại của bảo vật này thuộc nền văn hoá Đông Sơn, cách đây 2.000 - 2.500 năm.