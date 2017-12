Cảnh tượng khủng khiếp thảm họa bão tuyết ở Mỹ năm 1940

Thảm họa bão tuyết đã xảy ra mà không được báo trước ở vùng Thượng Trung Tây của Mỹ ngày 11/11/1940 với sức gió lên đến 60 dặm/h và lượng tuyết rơi dày kỷ lục. Trong là những chiếc ô tô bị chôn vùi sau bão tuyết ở bang Minesota. Ảnh: Vintag. Những chiếc xe chìm trong bão tuyết ở đại lộ Excelsior, ngoại vi thành phố Minneapolis của bang Minesota. 154 người đã thiệt mạng trong cơn bão khủng khiếp này. Ảnh: Vintag. Tàu chở khách bị tê liệt do tuyết gần Granite Falls, bang Minnesota. Theo ước tính, bang này chịu thiệt hại 1,5 triệu USD theo thời giá bấy giờ do trận bão tuyết. Ảnh: Vintag. Chiếc ô tô bị tuyết nuốt chửng. Cục thời tiết Mỹ bị chỉ trích nặng nề sau thảm hoạ do không đưa ra bất cứ cảnh báo nào. Ảnh: Vintag. Hai cha con thợ săn Sherin và Torge bị mắc kẹt trong bão tuyết ở vùng Raymond, đang chờ được đưa đến Bệnh viện Winona General để điều trị. Ảnh: Vintag. Xác hai thợ săn chết do bão tuyết. Trước khi trận bão xảy ra, chim chóc xuất hiện nhiều bất thường, rất nhiều thợ săn vào cuộc. Họ không biết rằng đó là dấu hiệu của một trận bão tuyết thảm khốc. Ảnh: Vintag. Các nhân viên cứu hộ vận chuyển xác chết của một trong ba thợ săn tử nạn ở khu vực St. Paul, bang Minesota. Khoảng 20 thợ săn đã mắc kẹt và đóng băng đến chết trong trận bão tuyết lịch sử. Ảnh: Vintag. Bốn người trong đội tìm kiếm người mất tích trên chiếc thuyền nhỏ ở sông Mississippi ngày 13/11/1940. Đây là công việc rất nguy hiểm vì khả năng sống sót rất thấp nếu rơi khỏi thuyền. Ảnh: Vintag. Một tuyến đường tê liệt gần thành phố Minneapolis.Ảnh: Vintag. Tuyết ngập ngang ngực người bên ngoài một cửa hàng thực phẩm. Ảnh: Vintag. Đường cao tốc số 12 sau trận bão tuyết. Ảnh: Vintag. Xem clip: Kỳ lạ ngôi làng với những ngôi nhà không cửa.

Thảm họa bão tuyết đã xảy ra mà không được báo trước ở vùng Thượng Trung Tây của Mỹ ngày 11/11/1940 với sức gió lên đến 60 dặm/h và lượng tuyết rơi dày kỷ lục. Trong là những chiếc ô tô bị chôn vùi sau bão tuyết ở bang Minesota. Ảnh: Vintag. Những chiếc xe chìm trong bão tuyết ở đại lộ Excelsior, ngoại vi thành phố Minneapolis của bang Minesota. 154 người đã thiệt mạng trong cơn bão khủng khiếp này. Ảnh: Vintag. Tàu chở khách bị tê liệt do tuyết gần Granite Falls, bang Minnesota. Theo ước tính, bang này chịu thiệt hại 1,5 triệu USD theo thời giá bấy giờ do trận bão tuyết. Ảnh: Vintag. Chiếc ô tô bị tuyết nuốt chửng. Cục thời tiết Mỹ bị chỉ trích nặng nề sau thảm hoạ do không đưa ra bất cứ cảnh báo nào. Ảnh: Vintag. Hai cha con thợ săn Sherin và Torge bị mắc kẹt trong bão tuyết ở vùng Raymond, đang chờ được đưa đến Bệnh viện Winona General để điều trị. Ảnh: Vintag. Xác hai thợ săn chết do bão tuyết. Trước khi trận bão xảy ra, chim chóc xuất hiện nhiều bất thường, rất nhiều thợ săn vào cuộc. Họ không biết rằng đó là dấu hiệu của một trận bão tuyết thảm khốc. Ảnh: Vintag. Các nhân viên cứu hộ vận chuyển xác chết của một trong ba thợ săn tử nạn ở khu vực St. Paul, bang Minesota. Khoảng 20 thợ săn đã mắc kẹt và đóng băng đến chết trong trận bão tuyết lịch sử . Ảnh: Vintag. Bốn người trong đội tìm kiếm người mất tích trên chiếc thuyền nhỏ ở sông Mississippi ngày 13/11/1940. Đây là công việc rất nguy hiểm vì khả năng sống sót rất thấp nếu rơi khỏi thuyền. Ảnh: Vintag. Một tuyến đường tê liệt gần thành phố Minneapolis.Ảnh: Vintag. Tuyết ngập ngang ngực người bên ngoài một cửa hàng thực phẩm. Ảnh: Vintag. Đường cao tốc số 12 sau trận bão tuyết. Ảnh: Vintag. Xem clip: Kỳ lạ ngôi làng với những ngôi nhà không cửa.