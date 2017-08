Cận cảnh cuộc sống trong khu Chinatown ở New York năm 1996 (2)

Một góc phố Chinatown ở New York năm 1996. Ảnh: Chien-Chi Chang/ Magnum Photos. Cuộc diễu hành mừng năm mới Âm lịch ở Chinatown của các học viên kungfu. Ảnh: Chien-Chi Chang/ Magnum Photos. Khung cảnh tại khu bếp của một quán ăn bình dân của người Hoa. Ảnh: Chien-Chi Chang/ Magnum Photos. Các nữ công công nhân trong một xưởng may tại Chinatown New York. Ảnh: Chien-Chi Chang/ Magnum Photos. Một nữ công nhân trong xưởng may. Ảnh: Chien-Chi Chang/ Magnum Photos. Những người cao tuổi chơi cờ trong công viên Columbus ở khu Chinatown. Ảnh: Chien-Chi Chang/ Magnum Photos. Một người đàm ông đem vòng hoa đến đám tang ở khu Chinatown. Ảnh: Chien-Chi Chang/ Magnum Photos. Quầy rau quả trên phố Canal ở khu Chinatown New York. Ảnh: Chien-Chi Chang/ Magnum Photos. Một cụ ông tập Thái Cực quyền vào buổi sáng ở công viên Columbus. Ảnh: Chien-Chi Chang/ Magnum Photos. Trẻ em vui chơi trong công viên Columbus. Ảnh: Chien-Chi Chang/ Magnum Photos. Trong phòng hóa trang của nhà hát kịch Quảng Đông ở Chinatown. Ảnh: Chien-Chi Chang/ Magnum Photos. Nữ Phật tử cầu nguyện trong một ngô chùa ở khu Chinatown. Ảnh: Chien-Chi Chang/ Magnum Photos. Những người cao tuổi trong công viên Columbus. Ảnh: Chien-Chi Chang/ Magnum Photos.

