Cái chết bí ẩn của Tần Thủy Hoàng, vị vua đầu tiên thống nhất TQ

Tần Thủy Hoàng (259 - 210 TCN) nổi tiếng lịch sử là vị vua đầu tiên thống nhất Trung Quốc. Sau khi thống nhất thiên hạ, vị hoàng đế này đã cho xây Vạn Lý Trường Thành và cung điện, lăng tẩm, điều chỉnh thuế suất, nô dịch... Do xây dựng hàng loạt công trình quy mô lớn cần đến rất nhiều tiền bạc và nhân công nên nhiều quyết sách của Tần Thủy Hoàng bị người dân phản đối. Thậm chí, Tần Thủy Hoàng còn được biết đến là vị vua có tính cách cố chấp, việc gì cũng muốn đích thân xử lý. Nếu không xử lý hết công việc thì hoàng đế tàn bạo nhà Tần này không chịu đi nghỉ. Vào năm 209 TCN, Tần Thủy Hoàng đế đi vi hành. Tháp tùng ông có con trai và các cận thần đi cùng. Tuy nhiên, tháng 7 năm đó, trên đường hồi cung, đoàn vi hành của vị hoàng đế này đi qua sa mạc và gặp phải sự việc động trời. Do thể trạng yếu, không chịu được nắng nóng, Tần Thủy Hoàng lâm trọng bệnh và qua đời. Không ai biết chính xác nguyên nhân tử vong của hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Quốc. Theo đó, một số người cho rằng, Tần Thủy Hoàng chết vì bệnh tật. Tuy nhiên, một số giả thuyết khác được đưa ra và nhận được sự chú ý lớn. Trong số này, có giả thuyết nhận định Tần Thủy Hoàng chết vì uống thuốc trường sinh bất tử có thành phần là thủy ngân. Do thường xuyên sử dụng nó trong một thời gian dài nên Tần Thủy Hoàng bị ngộ độc thủy ngân, dẫn đến cái chết một cách từ từ. Tuy nhiên, một giả thuyết khác lại cho rằng, Tần Thủy Hoàng bị mưu sát. Người bị tình nghi nhiều nhất là thái giám Triệu Cao (trong ảnh) - người luôn đi theo hầu hạ Tần Thủy Hoàng ngay cả trong chuyến vi hành trên.

