Bí mật thú vị về suối ''thật thà'' nổi tiếng nước Mỹ

Yellowstone là công viên quốc gia đầu tiên trên thế giới thuộc các bang Wyoming, Montana và Idaho của Mỹ. Một trong những điều kỳ thú của công viên này là mạch suối phun Old Faithful còn được biết đến với tên gọi suối ''thật thà''. Mạch suối ''thật thà'' khiến bất kỳ du khách nào nhìn thấy cũng phải trầm trồ, choáng ngợp bởi hiện tượng kỳ thú.Mạch suối phun nổi tiếng này được đặt tên dựa vào tần suất phun nước thường xuyên của mạch nước. Cụ thể, suối Old Faithful nổi tiếng với giờ phun cố định. Theo đó, cứ khoảng 90 phút lại phun trào 1 lần. Vòi nước phun thẳng đứng cao từ 30 - 50m trong khoảng thời gian từ 1,5 - 5,5 phút khiến du khách vô cùng kinh ngạc. Trong thời gian suối Old Faithfu "thức giấc", nhiệt độ nước tại đó dao động trong khoảng 95 - 95,6 độ C. Tuy nhiên, trong những thập niên vừa qua, thời gian giữa những lần phun nước ở suối Old Faithful đã dài hơn. Theo đó, Old Faithful vẫn là mạch nước phun thường xuyên nhất trong số các mạch nước lớn trên thế giới. Chính vì vậy, nhiều du khách tập trung đứng đợi tới giờ phun của suối ''thật thà'' để quay phim, chụp ảnh cảnh quan kỳ thú này. Mời quý độc giả xem video: Giếng nước tự phun trào gây xôn xao dư luận (nguồn: VTC)

Yellowstone là công viên quốc gia đầu tiên trên thế giới thuộc các bang Wyoming, Montana và Idaho của Mỹ. Một trong những điều kỳ thú của công viên này là mạch suối phun Old Faithful còn được biết đến với tên gọi suối ''thật thà''. Mạch suối ''thật thà'' khiến bất kỳ du khách nào nhìn thấy cũng phải trầm trồ, choáng ngợp bởi hiện tượng kỳ thú. Mạch suối phun nổi tiếng này được đặt tên dựa vào tần suất phun nước thường xuyên của mạch nước. Cụ thể, suối Old Faithful nổi tiếng với giờ phun cố định. Theo đó, cứ khoảng 90 phút lại phun trào 1 lần. Vòi nước phun thẳng đứng cao từ 30 - 50m trong khoảng thời gian từ 1,5 - 5,5 phút khiến du khách vô cùng kinh ngạc. Trong thời gian suối Old Faithfu "thức giấc", nhiệt độ nước tại đó dao động trong khoảng 95 - 95,6 độ C. Tuy nhiên, trong những thập niên vừa qua, thời gian giữa những lần phun nước ở suối Old Faithful đã dài hơn. Theo đó, Old Faithful vẫn là mạch nước phun thường xuyên nhất trong số các mạch nước lớn trên thế giới. Chính vì vậy, nhiều du khách tập trung đứng đợi tới giờ phun của suối ''thật thà'' để quay phim, chụp ảnh cảnh quan kỳ thú này. Mời quý độc giả xem video: Giếng nước tự phun trào gây xôn xao dư luận (nguồn: VTC)