Bí mật kinh hoàng trên quần đảo thiên đường Nhật Bản

Ít người biết, ở giữa vùng hải đảo xinh đẹp của đất nước mặt trời mọc ẩn giấu một quá khứ đau thương, làm chạnh lòng mọi du khách tới đây thăm quan. Quần đảo thiên đường Okinawa, Nhật Bản nối tiếng là thiên đường nhiệt đới với biển xanh, cát trắng, nắng vàng, cảnh sắc non xanh nước biếc thu hút hàng ngàn đợt du khách tới đây nghỉ hè hằng năm. Nhưng không nhiều người biết đảo Okinawa còn là chiến địa của hầu hết các trận đánh trên mặt đất của chiến dịch Băng Sơn trong Thế chiến II. Trong trận chiến kéo dài 82 ngày ấy, khoảng 95.000 thành viên quân đội Nhật Bản và 12.510 lính Mỹ đã thiệt mạng. Đài tưởng niệm Hòa bình ở Công viên Hòa bình Quận Okinawa có tên của 149.193 người gốc Okinawa, khoảng một phần tư dân số đảo, đã bị giết hoặc tự sát trong Trận Okinawa và Chiến tranh Thái Bình Dương. Vì vậy, ngoài quang cảnh tuyệt đẹp và khí hậu chan hòa thích hợp để nghỉ dưỡng, Okinawa còn nổi tiếng với những hang động với quá khứ u ám còn sót lại sau trận đánh Okinawa trong Thế chiến II. Thời kỳ cuối chiến tranh thế giới thứ hai, chính quyền Nhật bắt đầu rải tờ rơi tuyên truyền từ máy bay lên quần đảo Okinawa trước khi hạm đội Hải quân Mỹ tràn lên đảo vào năm 1945. Do những lời tuyên truyền nặng nề và sự hoang mang mà chiến tranh đem lại, hầu hết người dân Okinawa đều không chọn phe nào, họ chỉ đơn thuần trốn vào các hang động và hầm mộ, chờ đến khi chiến trận kết thúc và hòa bình được lặp lại. Trên đảo có tất cả năm hang động, mỗi hang động đều rộng lớn và có vẻ đẹp riêng, trong đó nổi tiếng nhất là Chibichiri. Trước khi những vụ nổ bom làm sập con đường nối xuyên giữa cửa động Hạnh Phúc và cửa động Đau Thương, người ta có thể chiêm ngưỡng một đường hầm rộng dài gần 2,5 km giữa hai cửa động của hang Chibichiri. Cả hai hang động này đều từng là nơi trú ẩn của khoảng 1.300 và 3.000 người dân suốt gần ba tháng. Những người đàn ông sẽ đi ra ngoài thu thập thức ăn, trong khi phụ nữ, trẻ em và người già ở lại trong hang tối, sống mòn mỏi chờ đợi chiến tranh kết thúc. Vào cuối cuộc chiến, binh lính Nhật nhận được chỉ thị phải tự sát để giữ mình trong sạch, giữ trung thành với Tổ quốc chứ không được phép đầu hàng quân đội Mỹ. Nhiều người dân cũng tự sát vì cùng lý do đó. Những người lính và dân thường quyết định tự kết liễu mạng sống của họ trong các hang động khác nhau trên khắp quần đảo Okinawa. Tại động Hạnh phúc, hai người tài xế taxi từng làm việc ở Hawaii đã cố gắng thuyết phục 1.500 người dân Okinawa đừng tự tử khi lực lượng quân đội Mỹ tiếp cận hang. Bởi vì những người lái xe nói cả tiếng Anh và tiếng Okinawa bản địa, nhóm người trốn trong động Hạnh phúc quyết định tin tưởng một lần và đầu hàng lính Mỹ. Họ nhanh chóng được đưa đến trại tị nạn ở Nago và phần lớn đều đã sống sót sau thời kỳ chiến tranh. Tuy nhiên, động Đau Thương lại không được may mắn như vậy. Hơn 2.700 người, có cả phụ nữ và trẻ em, đã tự sát ngay trong ngày mà những người ở động Hạnh Phúc đầu hàng. Ngày nay, bạn có thể tìm thấy các tác phẩm điêu khắc rùng rợn cảnh người dân quằn quại cố hướng lên cửa động, cảnh người mẹ ôm đứa con đang chết dần trên tay mình và hình ảnh sọ người chất chồng lên nhau quanh Đình tang lễ như đài tưởng niệm của một sự kiện lịch sử mà bi kịch. Người ta đồn rằng ngay ở cửa động, bạn cũng có thể nhìn thấy xương của những đứa trẻ, phần lớn bị sát hại bởi chính cha mẹ mình để ‘cứu vớt chúng’ khỏi tay quân đội Mỹ. Ngày nay, thỉnh thoảng tiếng gào khóc thê lương vẫn được nghe thấy văng vẳng khắp núi rừng. Người dân địa phương thường đến các hang động để cầu nguyện cho linh hồn những thành viên trong gia đình họ đã thiệt mạng ở đó. Đến Okinawa du lịch, bạn có thể khám phá vẻ đẹp ngoạn mục của các hang động. Hãy nhớ mang theo đèn pin và pin dự phòng, mang thêm quần áo dự phòng và chuẩn bị để lấm bùn bẩn nếu bạn có dự định khám phá nhiều hơn là chỉ hang động đầu tiên. Hãy cố gắng đừng để bị mắc kẹt mà đèn lại hết pin, không có ánh sáng nhé. Nhưng cũng đừng quá lo lắng nếu chuyện đó xảy ra. Tìm kiếm và lắng nghe tiếng nước chảy, và men theo con suối nhỏ chạy qua tất cả các hang động, bạn sẽ tìm được đường ra ngay thôi. Hãy cẩn thận canh chừng dơi, rắn, hay thậm chí là những quả bom mìn sót lại sau chiến tranh. Nhưng thực sự không quá nguy hiểm đâu. Vậy, nếu bạn đang muốn tìm một nơi cho kỳ nghỉ hè để vừa có thể nghỉ ngơi, thư giãn, vừa học hỏi nền văn hóa và lịch sử sâu sắc, lại có thể thử thách chính mình trong một cuộc phiêu lưu hấp dẫn, hãy lên kế hoạch cho một chuyến du lịch đến Okinawa nhé.

