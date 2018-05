Bí ẩn “ngọn lửa xanh” bất tử trên miệng núi lửa Indonesia

Cao 2.799m so với mặt nước biển, nằm cách thị trấn Banyuwangi của Indonesia 26 km về phía Tây Bắc, núi lửa Ijen (Kawah Ijen) là một trong những điểm đến hút khách du lịch với " ngọn lửa xanh" huyền ảo. Hàng năm, hàng triệu du khách leo lên núi lửa Ijen để ngắm nhìn "ngọn lửa xanh" kỳ ảo tại nơi đây. Theo các chuyên gia, "ngọn lửa xanh" trên chính là khí lưu huỳnh bị đốt cháy thoát ra từ các khe nứt của núi lửa có nhiệt độ lên tới 600 độ C. Khí lưu huỳnh này thuộc mỏ lưu huỳnh nằm bên trong miệng núi lửa Ijen. Khi màn đêm buông xuống, mọi người có thể nhìn thấy rõ hàng trăm ngọn lửa màu xanh ngọc bích huyền bí. Khi chứng kiến cảnh tượng thú vị này, nhiều người cảm thấy những "ngọn lửa xanh" giống như những vũ công mặc váy xanh nhảy múa giữa đêm tối. Du khách cũng sẽ cảm nhận được mùi khí lưu huỳnh cứ tăng dần trong không khí khi càng tiến gần miệng núi lửa. Không chỉ gây chú ý với "ngọn lửa xanh", núi lửa Ijen còn gây bất ngờ khi hoạt động và phun ra dòng nham thạch bất thường màu xanh lam. Thông thường, dung nham núi lửa có màu đỏ. Tuy nhiên, núi lửa Ijen có dung nham màu xanh là do sức nóng dữ dội xung quanh và quá trình đốt cháy lưu huỳnh đã làm thay đổi vẻ bề ngoài của nó. Mời quý độc giả xem video: Mạo hiểm chụp ảnh cưới bên dung nham núi lửa (nguồn: VTC)

