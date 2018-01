Bí ẩn khó giải về kho báu đầy vàng ở thành phố huyền thoại Paititi

Paititi là thành phố bị lãng quên của người Inca nằm ở miền đông Peru. Một số truyền thuyết kể rằng, Paititi là thành phố giàu có, cất giấu kho báu tràn ngập vàng. Do vậy, nơi đây còn được gọi là thành phố vàng Paititi. Truyền thuyết cũng kể về việc người châu Âu và thành phố Paititi của đế chế Inca thường xảy ra xung đột, cướp bóc. Khi quân đội Tây Ban Nha giành chiến thắng và đánh chiếm được thành phố vàng Paititi của đế chế Inca, họ kinh ngạc khi phát hiện nơi đây trống trơn, không còn bất cứ kho báu hay thỏi vàng nào. Nguyên do là vì người dân Inca đã mang theo toàn bộ kho báu đầy vàng ròng, châu báu giá trị chạy trốn vào khu rừng rậm ở phía đông khi thất thủ trước quân đội Tây Ban Nha. Theo đó, người Inca sống ở thành phố mới cùng với số vàng mang theo. Kể từ đó, không ai biết thành phố mới của người Paititi ở đâu. Các nhà thám hiểm từng tìm kiếm trong khu rừng rậm ở Peru với hy vọng tìm ra thành phố huyền thoại Paititi mất tích bí ẩn suốt nhiều năm qua. Vào năm 2009, ảnh chụp vệ tinh những khu vực rừng già đã bị đốn hạ ở gần thành phố Boco do Acre (Brazil) cho thấy nơi đây từng có một lượng lớn người dân sinh sống. Điều này khiến một số chuyên gia hoài nghi đây có thể là thành phố huyền thoại Paititi bị lãng quên của người Inca. Từ đó, họ suy đoán thành phố cổ xưa này có thể đang nằm ở một nơi nào đó thuộc rừng già Nam Mỹ. Mời quý độc giả xem video: Đào cả thành phố ngầm dưới lòng đất để tránh nóng (nguồn: VTC14).

