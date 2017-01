"Bảo bối" chiêu vận may năm 2017 cho người tuổi Dậu

Người tuổi Dậu về ngũ hành thuộc Âm Kim. Do vậy, màu bản mệnh của những người tuổi Dậu là trắng. Ngoài màu trắng, họ rất hợp với những màu sắc khác như vàng, da cam hay xanh lam, đen. Với việc sử dụng những màu sắc này, người tuổi Dậu sẽ gặp may mắn và thuận lợi trong sức khỏe và sự nghiệp. Để tăng thêm tài lộc, người cầm tinh con gà nên đặt một quả cầu thạch anh vàng ở phía Đông Bắc trong nhà. Theo các chuyên gia phong thủy, thạch anh vàng là loại đá phong thủy hợp với người tuổi Dậu. Để mang lại may mắn và sức khỏe, người tuổi Dậu nên sử dụng đá mã não. Người tuổi Dậu cũng nên đặt miếng đá như ý màu trắng trên bàn làm việc hoặc trên tủ đầu giường để hóa giải những điều rủi, xấu xa, đồng thời mang lại bình an và sức khỏe. Hoa hồng vàng, hàm tiếu và hoa huệ là những loài hoa mang đến sự thuận lợi trong công việc cho người tuổi Dậu. Người tuổi Dậu rất hợp với các con số 5, 7 và 8. Do vậy, những người cầm tinh con gà thường thường chọn nhà hay nơi làm việc có số tầng, số nhà đuôi là các con số trên. (Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

