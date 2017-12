Ảnh lịch sử đặc biệt ghi lại khoảnh khắc khó quên trên thế giới

Bức ảnh lịch sử chụp hai đứa trẻ sống sót sau vụ chìm tàu Titanic chấn động thế giới. Cha của hai chị em đã qua đời trong thảm kịch chìm tàu trên. Do không biết tên thật của 2 em bé này, người ta đã chụp ảnh và đăng trên báo để tìm người thân cho các em. Hàng trăm người lính xếp thành hình đầu một con ngựa để tưởng niệm hàng triệu con ngựa, lừa và mèo chết trong Chiến tranh thế giới 1. Bức ảnh chụp phi công Francis Mellersh thuộc Không quân Hoàng gia Anh cắt tóc tại căn cứ Fairfield, Essex, Anh năm 1942. Người phi công này khá bình tĩnh, có khoảng thời gian bình yên trước khi lên đường làm nhiệm vụ.Bức ảnh lịch sử ghi lại thời khắc binh sĩ Đức quốc xã chuẩn bị xử bắn một một thành viên của lực lượng kháng chiến ở Pháp trong Thế chiến 2. Trong cuộc thi marathon ở Boston năm 1951, người đàn ông Nhật Bản có tên Shigeki Tanaka chạy đến đích đầu tiên. 6 năm sau sự kiện đó, Tanaka may mắn sống sót trong sự kiện Mỹ thả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima. Bức ảnh "Migrant Mother" (Người mẹ di cư) chụp một phụ nữ có tên Florence Owens Thompson, 32 tuổi, có 7 người con, với gương mặt in hằn nỗi lo lắng, ưu tư ở một trang trại tạm bợ ở Nipomo, California, Mỹ. Bức ảnh phản ảnh thực tế đau lòng của cuộc Đại suy thoái xảy ra ở Mỹ khiến cuộc sống người dân rơi vào khó khăn. Các công nhân nằm nghỉ sau một ngày dài lao động vất vả. Bức ảnh này được chụp vào đầu thế kỷ 20. Phụ nữ và trẻ em Nhật Bản thể hiện sự tôn trọng đối với các phi công cảm tử nước này trên đường làm nhiệm vụ năm 1945. Bức ảnh kinh điển chụp phi hành gia người Mỹ Donald Slayton và phi hành gia Liên Xô Alexey Leonov khi thực hiện sứ mệnh chung "Apollo-Soyuz" năm 1975. Một nhóm các samurai Nhật Bản chụp ảnh trước tượng Nhân sư của Ai Cập. Năm 1864, trên đường đến Paris, Pháp, các đại sứ Nhật Bản, dẫn đầu bởi Ikeda Nagaoki, đã đến thăm Ai Cập. Mời quý độc giả xem video ngang nhiên buôn bán kỷ vật chiến tranh (nguồn: VTC)

