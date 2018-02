Ảnh độc về thành phố Manila trước và sau thế chiến II

Tòa nhà G. Koba Yashi ở Manila cuối năm 1941, ngay trước khi thành phố này bị quân Nhật ném bom và xâm chiếm. Ảnh: Rogue Media Inc. Khu mua sắm Nippon Bazar ở thành phố Manila cuối năm 1941. Ảnh: Rogue Media Inc. Khu mua sắm Toyko Bazar ở Manila ngày 1/12/1941, một tuần trước khi Nhật Bản oanh tạc và xâm lược Philippines. Ảnh: Rogue Media Inc. Khung cảnh nhìn từ cổng nhà thờ Quiapo ở Philippines ít ngày trước khi chiến tranh bùng nổ. Ảnh: Rogue Media Inc. Lính Mỹ tiến vào khu trung tâm lịch sử Intramuros của Manila, ngày 2/3/1945, ngày khởi đầu của trận Manila giữa Mỹ và Nhật. Sau các trận chiến, khu vực này đã bị tàn phá nặng nề. Ảnh: Rogue Media Inc. Người dân Philippines sơ tán khỏi vùng chiến sự ở Manila, tháng 2/1945. Ảnh: Rogue Media Inc. Nhà hát Metropolitan ở Manila thời điểm Mỹ đã chiếm ưu thế trong trận Manila, tháng 2/1945. Ảnh: Rogue Media Inc. Vật dụng nằm trong đống đổ nát của một ngôi nhà ở Manila sau khi trận chiến kết thúc, tháng 3/1945. Ảnh: Rogue Media Inc. Những người Philippines sống sót ẩn náu tại tu viện Santa Clara ở khu Intramuros được lính Mỹ giải cứu sau khi quân Nhật bị đánh bại ở Manila. Ảnh: Rogue Media Inc. Băng-rôn chào mừng quân đội Mỹ được treo trên cổng chào ở vòng xoay trước tòa thị chính Manila, năm 1945. Ảnh: Rogue Media Inc. Toà nhà lập pháp Manila bị tàn phá nghiêm trọng sau cuộc chiến. Ảnh: Rogue Media Inc. Cảnh tượng hooang tàn của Manila nhìn từ nhà thờ Quiapo, tháng 5/1945. Ảnh: Rogue Media Inc. Băng-rôn cổ vũ cuộc chiến chống Nhật ở Manila năm 1945. Ảnh: Rogue Media Inc. Một băng-rôn chống Nhật được treo trên đường phố Manila sau cuộc chiến. Ảnh: Rogue Media Inc. Cảnh tượng đổ nát tại nhà thờ Lourdes và nhà thờ Recoletos ở khu Intramuros, Manila tháng 7/1946. Ảnh: Rogue Media Inc. Khu vực trung tâm Manila với sông Pasig chảy qua, ngày 10/10/1949. Lúc này thành phố đang được tái thiết. Ảnh: Rogue Media Inc. Một góc Manila với công viên Luneta, ngày 10/10/1949. Ảnh: Rogue Media Inc. Xem clip: 10 vũ khí có ảnh hưởng nhất Thế chiến II.

