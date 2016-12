Ảnh độc: Tò mò diện mạo Triều Tiên đầu thế kỷ 20

Tàu hỏa chạy bằng hơi nước di chuyển qua cây cầu. Ảnh IF Các nghệ sĩ ở đất nước Triều Tiên đang biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Ảnh IF Một kỹ nữ ở Triều Tiên hồi đầu thế kỷ 20. Ảnh IF Nông dân Triều Tiên rửa rau mới hái gần một vũng nước ngoài ruộng. Ảnh IF Đôi vợ chồng quan chức Triều Tiên quyền thế. Ảnh IF Một công trình kiến trúc điển hình ở xứ nhân sâm. Ảnh IF Chợ bán trâu ngựa ở Triều Tiên. Ảnh IF Khung cảnh mua bán ở khu chợ bán đồ gốm. Ảnh IF Những người bán củi đang ngồi bán ven đường. Ảnh IF Một công trình kiến trúc đang trong giai đoạn xây dựng ở Triều Tiên. Ảnh IF

Tàu hỏa chạy bằng hơi nước di chuyển qua cây cầu. Ảnh IF Các nghệ sĩ ở đất nước Triều Tiên đang biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Ảnh IF Một kỹ nữ ở Triều Tiên hồi đầu thế kỷ 20. Ảnh IF Nông dân Triều Tiên rửa rau mới hái gần một vũng nước ngoài ruộng. Ảnh IF Đôi vợ chồng quan chức Triều Tiên quyền thế. Ảnh IF Một công trình kiến trúc điển hình ở xứ nhân sâm . Ảnh IF Chợ bán trâu ngựa ở Triều Tiên. Ảnh IF Khung cảnh mua bán ở khu chợ bán đồ gốm. Ảnh IF Những người bán củi đang ngồi bán ven đường. Ảnh IF Một công trình kiến trúc đang trong giai đoạn xây dựng ở Triều Tiên. Ảnh IF