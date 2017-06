5 trận chiến huyền thoại thời Hy Lạp cổ đại

Trận Marathon diễn ra năm 490 TCN giữa Hy Lạp với đế chế Ba Tư hùng mạnh. Trong trận chiến quan trọng ấy, Hy Lạp cổ đại nhận được sự giúp đỡ của Plataea. Nguyên nhân của cuộc chiến này là do hoàng đế Ba Tư Darius I đã gửi sứ giả đến Hy Lạp và yêu cầu các thành bang phải cống nạp đất và nước. Tuy nhiên, người Sparta và Athens đã từ chối làm như vậy nên Darius I quyết định đem quân đi chinh phục Hy Lạp. Tham gia trận Marathon, quân Ba Tư với số lượng và vũ khí áp đảo tiến đánh Hy Lạp với hy vọng sẽ chinh phục được nơi này trong 5 ngày. Trận Marathon chứng kiến Hy Lạp quân số ít hơn nhưng tinh thần chiến đấu cao có thể đánh bại đội quân hùng hậu của Ba Tư. Kết quả, quân Ba Tư phải rút lui và mất hơn 6.400 người trong khi Hy Lạp chỉ tổn thất 200 binh sĩ. Trận Salamis diễn ra năm 480 TCN là cuộc chiến cam go khác giữa Hy Lạp và Ba Tư. Đây là trận hải chiến lớn nhất lịch sử thế giới cổ đại. Trong trận chiến này, Ba Tư huy động hơn 1.200 tàu chiến trong khi Hy Lạp chỉ có 370 tàu. Trong trận Salamis, quân đội Ba Tư do Xerxes dẫn đầu cuộc chinh phạt Hy Lạp. Hải quân Hy Lạp đã lợi dụng vị trí chật hẹp tại eo biển Salamis để giành lợi thế trong cuộc chiến với Ba Tư. Chính vì vậy, Hy Lạp đã đánh chìm nhiều tàu thuyền của Ba Tư và một lần nữa giành chiến thắng trước kẻ thù. Trận Thermopylae diễn ra năm 480 TCN là cuộc chiến quan trọng khác đối với người Hy Lạp thời cổ đại. Khi ấy, người Ba Tư dưới sự trị vì của Vua Xerxes đã dẫn theo hơn 300.000 quân tiến đánh Hy Lạp. Để chiến đấu chống lại kẻ thù, đội quân của Vua Leonidas dẫn theo khoảng 7.000 người gồm những chiến binh Sparta, Athens và binh sĩ của 29 thành bang khác. Trận chiến này chứng kiến việc Vua Leonidas bị người của mình phản bội dẫn đến thất bại. Cụ thể, 2 ngày sau khi nổ ra trận Thermopylae, một người dân địa phương đã tiết lộ với người Ba Tư con đường bí mật vòng qua phía sau quân Hy Lạp. Nhờ vậy mà quân Ba Tư đã đánh úp quân đội Hy Lạp và giành chiến thắng. Mặc dù thua trận nhưng binh sĩ của Vua Leonidas đa số chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Họ trở thành những người hùng được ca ngợi. Trận Chaeronea diễn ra năm 338 TCN là cuộc chiến giữa Hy Lạp với đế quốc Ba Tư. Theo các nhà nghiên cứu, vua Leonidas xuất quân chỉ với 300 binh sĩ. Tuy nhiên, xét về quân số, Hy Lạp vẫn thua xa so với Ba Tư nên đã nhận lấy thất bại cay đắng trong trận Chaeronea. Sau cùng, Athens nằm dưới sự kiểm soát của đế chế Ba Tư. Trận Aegospotami diễn ra năm 405 TCN là cuộc chiến giữa người Sparta với Athens. Khi ấy, Lysander dẫn đầu những chiến binh thiện chiến Sparta đã gần như xóa sổ hoàn toàn lực lượng hải quân của Athens. Trong trận chiến Aegospotami, chỉ có 9 tàu của Athens chạy thoát và nhiều binh sĩ của thành bang này bị người Sparta bắt làm tù binh. Sau khi giành chiến thắng, Sparta phong tỏa đường hàng hải của Athens khiến thanh bang này lâm vào cảnh đói nghèo và buộc phải đầu hàng.

