5 thiên tài thông minh nhất lịch sử nhân loại

Johann Wolfgang von Goethe được xếp vào danh sách những thiên tài thông minh nhất lịch sử với chỉ số IQ lên đến 220. Ông là nhà thơ, nhà văn, nhà khoa học, chính trị gia và nhà ngoại giao nổi tiếng người Đức. Trong lĩnh vực văn học, Goethe gây chú ý với hàng loạt tác phẩm: The Sorrows of Young Werther, Sturm und Drang, Faust… Bên cạnh đó, thiên tài thông minh nhất lịch sử nhân loại này có nhiều thành tựu khi nghiên cứu sâu về địa chất học, khoáng chất… Leonardo Da Vinci là thiên tài lừng danh thế giới với chỉ số IQ là 200. Ông được coi là con người toàn tài thời Phục hưng khi bộc lộ tài năng ở nhiều lĩnh vực bao gồm toán học, kỹ sư, nhà phát minh, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà địa chất học, nhà vẽ bản đồ, nhà thực vật học, nhà văn… Công chúng biết đến Leonardo Da Vinci nhiều nhất trong vai trò một danh họa tài năng. Ông đã để lại cho đời nhiều kiệt tác hội họa trong đó không thể không nhắc đến bức tranh nàng Mona Lisa. Với chỉ số IQ 192, Isaac Newton là thiên tài vật lý và nhà toán học lỗi lạc của thế giới. Không những vậy ông còn là nhà thiên văn học, nhà triết học, nhà thần học và nhà giả kim thuật. Isaac Newton chính là cha đẻ của Định luật vạn vật hấp dẫn và tìm ra 3 định luật về chuyển động. Gottfried Wilhelm Leibnitz gây chú ý với chỉ số IQ là 191. Ông là nhà triết học và toán học người Đức và là người khám phá ra vi tích phân độc lập với Isaac Newton. Ngoài toán học, Leibnitz còn có những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực: lịch sử, luật học, địa chất, vật lý, triết học, lý luận, nhận thức và siêu hình học. Triết gia và nhà kinh tế học chính trị John Stuart Mill nổi tiếng người Anh nổi tiếng với chỉ số IQ là 182,5. Ông Mill được biết đến rộng rãi với những đóng góp có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc sống khi đưa ra các học thuyết về kinh tế hiện đại. Những tác phẩm nổi bật trong sự nghiệp của ông bao gồm: Một hệ thống logic xuất bản năm 1843, Những nguyên lý của kinh tế chính trị xuất bản năm 1848, Bàn về tự do xuất bản năm 1859… Video: Top 10 bức ảnh gây tranh cãi nhất thách thức mọi thiên tài (nguồn: Youtube/Xem gì hôm nay).

Johann Wolfgang von Goethe được xếp vào danh sách những thiên tài thông minh nhất lịch sử với chỉ số IQ lên đến 220. Ông là nhà thơ, nhà văn, nhà khoa học, chính trị gia và nhà ngoại giao nổi tiếng người Đức. Trong lĩnh vực văn học, Goethe gây chú ý với hàng loạt tác phẩm: The Sorrows of Young Werther, Sturm und Drang, Faust… Bên cạnh đó, thiên tài thông minh nhất lịch sử nhân loại này có nhiều thành tựu khi nghiên cứu sâu về địa chất học, khoáng chất… Leonardo Da Vinci là thiên tài lừng danh thế giới với chỉ số IQ là 200. Ông được coi là con người toàn tài thời Phục hưng khi bộc lộ tài năng ở nhiều lĩnh vực bao gồm toán học, kỹ sư, nhà phát minh, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà địa chất học, nhà vẽ bản đồ, nhà thực vật học, nhà văn… Công chúng biết đến Leonardo Da Vinci nhiều nhất trong vai trò một danh họa tài năng. Ông đã để lại cho đời nhiều kiệt tác hội họa trong đó không thể không nhắc đến bức tranh nàng Mona Lisa. Với chỉ số IQ 192, Isaac Newton là thiên tài vật lý và nhà toán học lỗi lạc của thế giới. Không những vậy ông còn là nhà thiên văn học, nhà triết học, nhà thần học và nhà giả kim thuật. Isaac Newton chính là cha đẻ của Định luật vạn vật hấp dẫn và tìm ra 3 định luật về chuyển động. Gottfried Wilhelm Leibnitz gây chú ý với chỉ số IQ là 191. Ông là nhà triết học và toán học người Đức và là người khám phá ra vi tích phân độc lập với Isaac Newton. Ngoài toán học, Leibnitz còn có những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực: lịch sử, luật học, địa chất, vật lý, triết học, lý luận, nhận thức và siêu hình học. Triết gia và nhà kinh tế học chính trị John Stuart Mill nổi tiếng người Anh nổi tiếng với chỉ số IQ là 182,5. Ông Mill được biết đến rộng rãi với những đóng góp có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc sống khi đưa ra các học thuyết về kinh tế hiện đại. Những tác phẩm nổi bật trong sự nghiệp của ông bao gồm: Một hệ thống logic xuất bản năm 1843, Những nguyên lý của kinh tế chính trị xuất bản năm 1848, Bàn về tự do xuất bản năm 1859… Video: Top 10 bức ảnh gây tranh cãi nhất thách thức mọi thiên tài (nguồn: Youtube/Xem gì hôm nay).