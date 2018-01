5 cái chết kỳ lạ nhất trong lịch sử nhân loại

Trong những năm 1560, Hans Steininger được biết đến là một trong những người có bộ râu dài nhất thế giới (gần 1,5m). Tuy nhiên, cũng vì bộ râu này mà ông qua đời. Cái chết kỳ lạ của ông khiến nhiều người cảm thấy khó tin. Cụ thể, vào một ngày năm 1567, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại thị trấn nơi ông Steininger sống. Do vội vã chạy khỏi đám cháy mà ông quên mất việc phải cuộn gọn gàng bộ râu mình lại để dễ dàng di chuyển. Do vậy, ông đã dẫm phải bộ râu của mình và mất thăng bằng rồi trượt ngã dẫn đến gãy cổ và tử vong ngay lập tức. Nhà triết học Hy Lạp Empedocles nổi tiếng lịch sử khi qua đời một cách khó tin. Cụ thể, Empedocles đã nhảy vào miệng núi lửa Etna đang hoạt động trước sự chứng kiến của nhiều người. Empedocles làm như vậy vì tin rằng sau khi nhảy vào miệng núi lửa, ông sẽ trở thành một vị thần bất tử. Ông không ngờ rằng, bản thân sẽ chết theo cách kỳ lạ và khủng khiếp như vậy. Vào tháng 9/1985, một trường hợp tử vong kỳ lạ xảy ra khiến nhiều người giật mình. Cụ thể, sự việc hy hữu này diễn ra tại một bữa tiệc kỉ niệm mùa hè đầu tiên không có người chết đuối tại một bể bơi của thành phố New Orleans, Mỹ. Trong bữa tiệc này, 200 người đã tham gia, trong đó có tới 100 nhân viên cứu hộ được cấp giấy chứng nhận. Khi bữa tiệc kết thúc, người ta phát hiện thi thể Jerome Moody ở khu vực nước sâu. Mặc dù các nhân viên cứu hộ cố gắng cấp cứu nhưng họ không thể làm gì cho Moody. Người đàn ông xấu số này đã chết đuối ngay tại nơi có rất nhiều nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp. Vào năm 2014, Denver St Clair, 58 tuổi được phát hiện tử vong tại Oklahoma (Mỹ) với cạp quần lót quấn quanh cổ. Sau quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện cái chết của ông Clair là do người con trai riêng - Brad Davis, 33 tuổi, gây ra. Trong lúc cả hai bố con đều say, Davis giật mạnh chiếc "quần nhỏ" co giãn đưa qua đầu bố. Về sau, người con riêng đã thừa nhận tội ngộ sát bố. Năm 2013, ông Joao Maria de Souza, 45 tuổi, sống ở Caratinga, phía đông nam Brazil, đang nằm ngủ trên gường cạnh vợ thì bị con bò nặng 1,5 tấn rơi từ trên mái nhà xuống trúng người. Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, ông Souza qua đời do bị chảy máu bên trong. Con bò gây ra cái chết của ông Souza được cho là đã trốn khỏi một trang trại gần đó và vô tình trèo lên mái nhà của người đàn ông xấu số này. Trong sự cố hy hữu trên, bà Leni - vợ ông Souza và con bò đều không bị hề hấn gì. Mời quý độc giả xem video Tuyệt vời chàng phượt thủ ra sức cứu sống chó con đuối nước ở Bến Tre (nguồn: Tuổi Trẻ)

