12 con giáp phải biết màu sắc đem lại may mắn trong năm 2018

Chiêm tinh học chỉ ra rằng những màu sắc này sẽ đem lại may mắn cho bạn trong năm Mậu Tuất 2018.

Màu vàng

Năm nay, màu vàng là màu mang lại may mắn bởi nó mang ý nghĩa của sự hạnh phúc, sáng tạo và niềm vui. Đồng thời màu vàng nó còn có ý nghĩa mang lại cho gia chủ nhiều sự sáng tạo, có ý tưởng rõ ràng và logic. Màu vàng cũng là một màu sắc rất hợp với sự trang trí phòng ăn, phòng khách và nhà bếp. Tuy nhiên, màu vàng này gia chủ nên nhớ không nên trang trí nhiều cho phòng ngủ của gia đình.

Màu đỏ

Màu đỏ rực rỡ, mạnh mẽ, sáng chói sẽ mang lại cho gia chủ những điều may mắn và giàu sang cả một năm mới. Bạn nên có 1 hoặc vài cái áo màu đỏ để dành mặc vào những ngày Tết, nhất là vào mùng 1 để gặp nhiều may mắn và phát tài trong cuộc sống.

Màu Nâu

Màu nâu là màu mang ý nghĩa an toàn, trung thành và ổn định, đồng thời nó cũng là màu đai diện cho yếu tố phong thủy Thổ. Tuy vậy, gia chủ cũng nên lưu ý không nên lạm dụng quá nhiều màu nâu này để tránh làm không gian mịt mờ. Màu Nâu thích hợp dùng để trang trí phòng ăn, phòng khách hay là không gian nhà bếp thì rất tuyệt.

Màu xanh lam

Màu xanh lam là màu sắc tự nhiên, được nhiều người yêu thích. Tuy màu lam thuộc dạng màu lạnh nhưng trong nó luôn có sự ấm áp và làm dịu đi sức nóng của các màu xung quanh. Đa số, những người kinh doanh họ rất hay lựa chọn trang phục của mình là màu xanh, vì đây là màu sắc thể hiện sự lịch lãm, phong độ, sang trọng và là màu của tiền bạc.

Màu be

Màu be cũng là một màu mang lại cho gia chủ sự may mắn và đem lại cảm giác thoải mái. Mặc dù, nó tạo nên không gian thư giãn cho gia chủ nhưng cũng mau đem lại sự nhàm chán. Màu be này cũng rất hợp với trang trí không gian phòng khách, phòng ăn, các phòng trưng bày và không gian phòng khách.

Sau đây là một số gợi ý chọn màu may mắn cho từng con giáp:

Màu may mắn cho Tuổi Tý năm 2018: Xanh lá đậm màu đen, trắng, xám

Màu may mắn cho tuổi Sửu năm 2018: Màu trắng, bạc, màu vàng, màu kem & màu bạc.

Màu may mắn cho tuổi Dần năm 2018: Xanh da trời, xanh lá và đen

Màu may mắn cho tuổi Mão năm 2018: Vàng, tím & hồng

Màu may mắn cho tuổi Thìn năm 2018: Màu cam & màu xanh lá mạ

Màu may mắn cho tuổi Tỵ năm 2018: Màu đen hoặc màu gì, màu xanh lá cây

Tuổi Ngọ 2018 hợp màu đỏ & xanh dương

Màu sắc may mắn cho người tuổi Mùi chính là màu đen, vàng và màu be.

Màu sắc mang lại may mắn cho gia chủ tuổi Thân là màu xanh da trời, trắng và màu vàng.

Tuổi Thân hợp với màu hồng

Tuổi Dậu không nên bỏ qua màu Nâu

Màu Xám là màu may mắn cho tuổi Tuất năm 2018

Tuổi Hợi 2018 hợp với màu cam

*Thông tin trong bải chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm