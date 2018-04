"Lời nguyền chết chóc" của hòn đảo tuyệt đẹp ở Italia

Theo báo Giao Thông, đảo Gaiola là một trong những hòn đảo nhỏ vô cùng xinh đẹp nằm trong vịnh Naples (Ý). Điều ấn tượng ở đảo Gaiola là mặc dù có 2 đảo nhỏ nằm gần nhau nhưng chỉ có một biệt thự duy nhất và để nối hai đảo nhỏ người ta cho xây dựng một cây cầu nhỏ, cây cầu rất đẹp mà nhìn từ xa dễ nhầm tưởng đó là một vòm đá tự nhiên.

Hòn đảo đẹp nhưng rất vắng người vì được cho là bị dính "lời nguyền". Ảnh: Tiền Phong

Ban đầu đảo có tên là Euplea – tên một vị thần luôn bảo vệ cho những người đi biển. Sau này người ta mới đổi lại thành Gaiola, theo tiếng địa phương có nghĩa là “hang động nhỏ”, do trên đảo có khá nhiều hang hốc. Trên đảo còn có một ngôi đền nhỏ để thờ nữ thần sắc đẹp Venus và một số di tích từ thời La Mã. Đặc biệt dưới chân hòn đảo, người ta tìm thấy rất nhiều kiến trúc La Mã bị chìm sâu dưới nước.

Tuy nhiên, hòn đảo này bị cho là mang một lời nguyền chết chóc . Báo Tiền Phong dẫn nguồn tin từ The Sun, vào những năm 1800, một ẩn sĩ có biệt danh “The Wizard” (Phù thủy) đã sống trên đảo và được ngư dân cung cấp các nhu yếu phẩm hàng ngày. Thế nhưng một thời gian sau, The Wizard biến mất một cách bí ẩn khiến nhiều người dân địa phương tin rằng ông đã nguyền rủa hòn đảo trước khi bỏ đi. Ngay sau khi The Wizard biến mất, một biệt thự đã được xây dựng trên đảo.

Các hiện tượng bí ẩn lần lượt xảy ra vào thế kỷ 19 khi người dân địa phương chứng kiến nhiều cái chết không lý do của những chủ nhân ngôi biệt thự trên đảo.

Người sở hữu hòn đảo này vào năm 1920 là Hans Braun (người Thụy Sĩ). Ông được tìm thấy đã chết với thi thể được bọc trong một tấm thảm. Ngay sau đó, vợ của Hans cũng chết đuối trên biển.

Chủ sở hữu tiếp theo của hòn đảo là một người Đức có tên Otto Grunback. Ông này qua đời vì một cơn đau tim khi đang ở trong biệt thự trên đảo. Một chủ sở hữu khác là Maurice Yves Sandoz cũng tự sát tại một bệnh viện tâm thần ở Thụy Sĩ.

“Nạn nhân” tiếp theo của “lời nguyền” là Gianni Agnelli – người đứng đầu hãng xe hơi Fiat. Ông này cũng không may thiệt mạng. Sau cái chết bất ngờ của Gianni Agnelli, người con trai duy nhất của ông cũng tự tử và cháu trai ông qua đời vì mắc một căn bệnh ung thư cực hiếm gặp.

Tỉ phú Paul Getty từng mua hòn đảo này. Sau đó cháu trai của ông bị bắt cóc. Chủ sở hữu cuối cùng của hòn đảo là Gianpasquale Grappone – chủ một công ty bảo hiểm. Tuy nhiên người này cuối cùng đã phải ngồi tù vì nợ nần.

Hòn đảo Gaiola hiện đã bị bỏ hoang vì không ai dám đặt chân đến. Ngôi biệt thự trên đảo cũng dần bị hư hỏng. Đảo Gaiola hiện thuộc sở hữu của Campania Region – công ty thành lập công viên nước ngầm Gaiola. Các công trình xây dựng trên đảo đã dần xuống cấp theo thời gian. Tuy nhiên, những lời nguyền về hòn đảo vẫn còn mãi khiến không ít người dân nơi đây cảm thấy rùng mình.