9 khám phá khảo cổ kỳ lạ nhất trong lịch sử loài người

1.Thành cổ Troia

Thành phố Troia là thành phố nổi tiếng trong thế giới lịch sử, huyền thoại và cổ vật nằm ở phía Tây Bắc Anatolia. Năm 1865, nhà khảo cổ người Anh Frank Calvert đã đào một cái rãnh ở một cánh đồng ông mua từ các trang trại ở Hesserlik. Tới năm 1868, Heinrich Schleiman, một nhà kinh doanh và nhà khảo cổ người Đức, cũng bắt đầu khai quật ở đây. Cuối cùng, Calvert đã tìm ra thành phố này từ khu vực này. Thành Troia đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1998. 2. Đảo Phục Sinh

“Phục Sinh Đảo " hay "Đảo Phục Sinh" là một trong những nơi bị cô lập nhất trên thế giới và nằm các xa bờ biển Chile ở Nam Thái Bình Dương hàng ngàn dặm. Điều khó hiểu nhất về hòn đảo này là mọi người có thể sống ở đây và xây dựng những tảng đá lớn quanh đảo. 3. Tượng gốm sứ Acámbaro

Vào tháng 7/1944, Waldemar Julsrud đã tìm thấy hơn 32000 bức tượng gốm nhỏ Acámbaro ở Mexico. Sau khi phân tích, các chuyên gia xác định những bức tượng trên có từ khoảng 2.500 năm TCN. Đây là một trong những phát hiện khảo cổ học gây chấn động dư luận thời đó, điều này làm cho một số người nghĩ rằng người xưa là những nhà khảo cổ học tuyệt vời hơn họ tưởng. 4. Antiquera

Antiquera là chiếc máy đầu tiên được Hy Lạp phát minh ra cho ngành thiên văn học và đã được phát hiện cách đây 2000 năm trên một con tàu bị chìm ở hòn đảo Hy Lạp có tên là " Antiquera". Đồng hồ này có hàng chục bánh răng, đồng thời có thể đo vị trí của mặt trời, mặt trăng và các hành tinh khác chỉ bằng cách nhập dữ liệu đơn giản vào đó. Mặc dù có tranh cãi về việc sử dụng cụ thể của nó nhưng nó cho thấy các nền văn minh cổ đại đã đạt được những thành tựu ngoạn mục trong kỹ thuật cơ khí. 5. Groupali Man

Các xác ướp được tìm thấy nhiều nhưng điều kì lạ về cơ thể này (được gọi là "Man Groupali") là cấu trúc của nó vẫn được bảo vệ mặc dù đã qua hàng trăm năm. Thông qua các thông tin có sẵn trên cơ thể, rất dễ dàng để biết tại sao chủ sở hữu đã chết, có thể là do một vết thương quanh cổ của ông kéo dài đến tai. Người đàn ông này có thể chết vì tự tử để đi đến một số phận tốt hơn. 6. Xác ướp Ai Cập

Không giống như phương pháp chôn cất hiện đại, người Ai Cập cổ đại đã không tính đến thực tế là nếu cổ của cơ thể không được gắn vào hộp sọ, miệng sẽ trong tình trạng mở và dường như luôn luôn đang hét lên. Mặc dù các xác ướp ở cùng vị trí, nhưng xác ướp này còn đáng sợ hơn những người khác. Các nhà khoa học tin tưởng rằng người xưa sử dụng hình thức tra tấn người chết như là một phần của nghi thức chôn cất. Xác ướp trong hình dưới được gọi là "người đàn ông không rõ danh tính" và đã được Gaston Masparu tìm thấy năm 1886. 7. Quân đội Terra Cotta

Hình ảnh hàng chục người đàn ông bao quanh ngôi mộ cho thấy một khám phá khảo cổ kỳ lạ về những người lính Terra Cotta được chôn cùng Hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng, để bảo vệ ông sau khi chết. 8. Móng vuốt của con Moa

Năm 1986, sau một cuộc khai quật sâu trong các hang động của núi Owen ở New Zealand, móng vuốt lớn và đáng sợ này đã được tìm thấy. Sau khi phân tích, các nhà khoa học giải thích rằng móng vuốt này là do con chim Moa lớn không thể bay từ thời tiền sử có một bộ móng nguy hiểm. 9. Pin Baghdad

Năm 1930, một số đồ gốm được phát hiện gần Baghdad ở làng Khojut Rabah, Iraq. Không ai chú ý đến những chiếc lọ này trong một thời gian dài cho đến khi một nhà bảo trợ bảo tàng Đức xuất bản một báo cáo giải thích việc hoạt động của nó có thể được sử dụng cho mạ điện hoặc một số loại điện trị liệu.

