Hé lộ biệt thự 'dưỡng già' ở Đà Lạt của Huyền Baby

Bất động sản

Hé lộ biệt thự 'dưỡng già' ở Đà Lạt của Huyền Baby

Biệt thự "dưỡng già" của Huyền Baby và bạn thân ở Đà Lạt, mang phong cách châu Âu với thiết kế hiện đại, nguy nga hệt như một tòa dinh thự. 

Mới đây, Huyền Baby bất ngờ khoe một góc trong căn biệt thự mới hoàn thiện tại Đà Lạt khiến nhiều người xuýt xoa. Ảnh: FBNV
Mỹ nhân sinh năm 1989 cho biết, đây là ngôi nhà dưỡng già Huyền Baby và bạn thân Trà My Phạm cùng nhau gây dựng. Ảnh: FBNV
Căn nhà chung của Huyền Baby và bạn thân được xây dựng ở Đà Lạt với thiết kế hiện đại, nguy nga chẳng khác một tòa dinh thự. Ảnh: FBNV
Huyền Baby cho biết, căn biệt thự cũng là cột mốc đánh dấu kỉ niệm 20 năm tình bạn và mong rằng cả hai sẽ cùng nhau tận hưởng thêm nhiều lần 20 năm nữa. Ảnh: FBNV
Trước đó, đôi bạn thân "phú bà" từng hé lộ hình ảnh thiết kế 3D về căn biệt thự. Ảnh: FBNV
Căn biệt thự đồ sộ, mang đậm phong cách châu Âu. Ảnh: FBNV
Trong khuôn viên biệt thự có sân vườn để trồng cây, hoa theo ý thích. Ảnh: FBNV
Tại TP HCM, Huyền Baby sống trong tòa “lâu đài” 100 tỷ - món quà Valentine 2020 mà Quang Huy dành cho vợ. Ảnh: FBNV
Biệt thự rộng 400m2, trồng nhiều cây cảnh và hoa. Ảnh: FBNV
Cây bằng lăng cổ thụ Huyền Baby được mẹ chồng tặng. Ảnh: FBNV
Chỉ đi vài bước ra vườn là có ngay "góc sống ảo" cực đẹp. Ảnh: FBNV
Bên trong biệt thự là nội thất cao cấp, có tính thẩm mỹ cao. Ảnh: FBNV
Góc thư giãn ngoài trời xanh mướt. Ảnh: FBNV
