“Tất tần tật” về con tàu Titanic xấu số

Hình ảnh hiếm hoi trong quá trình đóng con tàu Titanic xấu số. Ảnh OLD Các công nhân đứng gần các chân vịt của tàu RMS Titanic lịch sử tại xưởng đóng tàu ở Belfast, Bắc Ireland. Ảnh OLD "Con tàu không bao giờ chìm" Titanic rời cảng năm 1912. Ảnh OLD Phòng hạng nhất với đầy đủ tiện nghi của tàu Titanic. Ảnh OLD Boong tàu Titanic trong bức ảnh chụp năm 1912. Ảnh OLD Vé lên tàu Titanic năm 1912. Ảnh OLD Các thành viên của con tàu Minia đang cứu một nạn nhân trong vụ chìm tàu Titanic ngày 26/4/1912. Ảnh OLD Bé trai bán báo đang cầm tờ báo chạy dòng tít lớn về thảm kịch tàu Titanic. Ảnh OLD Bức ảnh chụp tàu Tug trên đường tới tiếp viện cho tàu Carpathia, con tàu được cử đi để cứu các nạn nhân sống sót sau thảm kịch Titanic. Ảnh OLD Những người sống sót trong thảm kịch Titanic trong ảnh chụp ngày 1/5/1912. Ảnh OLD Các bé trai vận động gây quỹ ủng hộ cho các nạn nhân vụ Titanic. Ảnh OLD

