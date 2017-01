Hình ảnh thủ đô London “thay da đổi thịt” qua năm tháng

Những bức hình của nhiếp ảnh gia Jason Hawkes phần nào cho thấy Thủ đô London thay da đổi thịt trong khoảng thời gian từ năm 1995 đến 2017. Trung tâm Canary Wharf và bán đảo Isle of Dogs có vẻ yên ắng trong năm 1995 (ảnh trên). Tuy nhiên, trong bức ảnh được chụp vào tháng 9/2015, khu vực này giống như được "khoác áo mới", trở thành một trung tâm tài chính sầm uất. Tòa nhà Nghị viện ở London bên bờ sông Thames nhìn từ trên cao trong bức ảnh đầu tiên được chụp năm 1999. Ảnh dưới chụp vào năm 2015 cho thấy, nhiều công trình mới "mọc" lên ở khu vực này, trong đó có Vòng quay Thiên niên kỷ. Quang cảnh ở Cầu tháp London trong hai bức ảnh chụp cách nhau 11 năm (2004-2015). Khu Nhà thờ chính tòa Thánh Paul và Thành phố London cũng có những thay đổi qua hai bức ảnh chụp vào tháng 9/2006 và tháng 10/2014. Tháng 11/2015, nhiều công trình mới, trong đó có tòa nhà chọc trời Cheesegrater, “mọc lên” ở khu vực Cầu Tháp London và Thành phố London. Bờ Nam thủ đô London vào tháng 3/2014 (ảnh dưới) nổi bật hơn hẳn với tòa nhà chọc trời The Shard. Phòng trưng bày nghệ thuật Tate Modern là địa điểm nổi tiếng ở Southwark trong bức ảnh chụp hồi tháng 10/2007. Đến tháng 1/2017, nhiều tòa nhà chọc trời khác “mọc” lên trong khu vực này. Cung điện Buckingham dường như là trung tâm của bức hình được chụp hồi tháng 10/2007 (ảnh trên). Tuy nhiên, đến tháng 8/2016, nhiều công trình khác được xây dựng khiến Cung điện Buckingham có phần lạc lõng hơn. Khu Olympic Park ở thủ đô London trong bức ảnh chụp hồi tháng 6/2012 (ảnh dưới) đầy sức sống hơn hẳn so với 4 năm trước đó. Bức ảnh khác chụp ở Bán đảo Greenwich năm 2008 cũng phần nào lột tả sự “thay da đổi thịt” ở thủ đô của nước Anh như thế nào theo thời gian. (Nguồn ảnh: Business Insider)

