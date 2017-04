10 điều về tòa án Nuremberg xử tội phạm phát xít Đức

Sau Chiến tranh Thế giới 2, các nước đồng minh quyết định thành lập Tòa án Nuremberg để xét xử những tên phát xít Đức với tổng cộng 13 phiên tòa, 185 tên Đức Quốc xã bị đưa ra xét xử. Thành phố Nuremberg là nơi được chọn để tổ chức Tòa án Nurnenberg vì nơi đây là nơi khởi sinh ra Đức Quốc xã. Ảnh The Richest Trong phiên tòa thế kỷ này, Hermann Wilhelm Goring - nhân vật quyền lực số hai sau trùm Hitler. Y bị tuyên án tử hình bằng hình thức treo cổ với tội danh là tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Goring đã tự sát bằng một viên xyanua vào đêm trước khi thi hành án. Ảnh The Richest 23 bác sĩ và nhân viên y tế làm việc cho Đức Quốc xã cũng bị đưa ra xét xử sau Thế chiến 2 vì những tội ác man rợ mà chúng đã thực hiện đối với người Do Thái. Ảnh The Richest Phiên tòa Nuremberg đã xét xử các bị cáo theo 4 tội trạng riêng biệt: âm mưu, tội ác chống lại hòa bình, tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. 12 bị cáo nhận án tử hình, 8 tù chung thân và 72 tên khác nhận các án tù khác nhau. Ảnh The Richest Sau phiên tòa nuremberg, thẩm phán ra phán quyết tử hình 12 tội phạm Đức Quốc xã bằng hình thức treo cổ. Tuy nhiên, chỉ có 10 tên thi hành hình thức này vì cả Borman lẫn Goering đều đã tự sát trước khi thi hành án. Ảnh The Richest Đại đội B, Trung đoàn số 26 thuộc Sư đoàn Bộ Binh số 1 được giao nhiệm vụ canh giữ những tên tội phạm Đức Quốc xã trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa Nuremberg. Ảnh The Richest John C.Woods chính là người trực tiếp tiến hành bản án treo cổ đối với các tội phạm phát xít Đức. Ảnh The Richest Tất cả có 403 phiên xét xử với 116 nhân chứng, hơn 5.000 hồ sơ chứng cứ và 200 tấn giấy trong chuỗi phiên tòa Nuremberg. Ảnh The Richest Ông Robert Jackson chính là thẩm phán trong phiên tòa xét xử các tội phạm chiến tranh của Đức Quốc xã hồi đó. Ảnh The Richest Raphael Lemkin (ảnh trên) chính là người đặt ra thuật ngữ “diệt chủng” (Genocide). Sau thời gian trải qua giai đoạn khó khăn trong thời gian Chiến tranh Thế giới 2, Raphael Lemkin trở thành cố vấn cho thẩm phán tòa án nuremberg, ông Robert Jackson. Ảnh The Richest

Sau Chiến tranh Thế giới 2, các nước đồng minh quyết định thành lập Tòa án Nuremberg để xét xử những tên phát xít Đức với tổng cộng 13 phiên tòa, 185 tên Đức Quốc xã bị đưa ra xét xử. Thành phố Nuremberg là nơi được chọn để tổ chức Tòa án Nurnenberg vì nơi đây là nơi khởi sinh ra Đức Quốc xã. Ảnh The Richest Trong phiên tòa thế kỷ này, Hermann Wilhelm Goring - nhân vật quyền lực số hai sau trùm Hitler. Y bị tuyên án tử hình bằng hình thức treo cổ với tội danh là tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Goring đã tự sát bằng một viên xyanua vào đêm trước khi thi hành án. Ảnh The Richest 23 bác sĩ và nhân viên y tế làm việc cho Đức Quốc xã cũng bị đưa ra xét xử sau Thế chiến 2 vì những tội ác man rợ mà chúng đã thực hiện đối với người Do Thái. Ảnh The Richest Phiên tòa Nuremberg đã xét xử các bị cáo theo 4 tội trạng riêng biệt: âm mưu, tội ác chống lại hòa bình, tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. 12 bị cáo nhận án tử hình, 8 tù chung thân và 72 tên khác nhận các án tù khác nhau. Ảnh The Richest Sau phiên tòa nuremberg, thẩm phán ra phán quyết tử hình 12 tội phạm Đức Quốc xã bằng hình thức treo cổ. Tuy nhiên, chỉ có 10 tên thi hành hình thức này vì cả Borman lẫn Goering đều đã tự sát trước khi thi hành án. Ảnh The Richest Đại đội B, Trung đoàn số 26 thuộc Sư đoàn Bộ Binh số 1 được giao nhiệm vụ canh giữ những tên tội phạm Đức Quốc xã trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa Nuremberg. Ảnh The Richest John C.Woods chính là người trực tiếp tiến hành bản án treo cổ đối với các tội phạm phát xít Đức . Ảnh The Richest Tất cả có 403 phiên xét xử với 116 nhân chứng, hơn 5.000 hồ sơ chứng cứ và 200 tấn giấy trong chuỗi phiên tòa Nuremberg. Ảnh The Richest Ông Robert Jackson chính là thẩm phán trong phiên tòa xét xử các tội phạm chiến tranh của Đức Quốc xã hồi đó. Ảnh The Richest Raphael Lemkin (ảnh trên) chính là người đặt ra thuật ngữ “diệt chủng” (Genocide). Sau thời gian trải qua giai đoạn khó khăn trong thời gian Chiến tranh Thế giới 2, Raphael Lemkin trở thành cố vấn cho thẩm phán tòa án nuremberg, ông Robert Jackson. Ảnh The Richest