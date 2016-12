Xem phim gì vào dịp Tết dương lịch 2017?

Sau đám cưới với Hari Won, Trấn Thành sẽ tiếp tục nhận được sự chú ý khi bộ phim điện ảnh của anh mang tên “Chờ em đến ngày mai” ra rạp vào dịp Tết dương lịch 2017 (ngày 30/12). Trong phim, Trấn Thành đảm nhận vai nam chính, đóng cặp với An Nguy. (Ảnh: Moveek) “Chờ em đến ngày mai” được thực hiện bởi đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Nội dung phim kể về chuyện tình tay tư giữa: chàng ca sĩ nổi tiếng Kenny Vũ (Trấn Thành), cô gái xinh đẹp Ly Cún (An Nguy), tên cướp Mic (Will) và tiểu thư Cherry (Lilly Nguyễn). (Ảnh: Moveek) Dịp Tết dương lịch năm nay, khán giả Việt còn có thể xả stress với bộ phim hài “Ba cưới vợ ba”. Tác phẩm gây chú ý bởi lần đầu tiên danh hài Hoài Linh và nghệ sĩ Quang Minh đóng chung bộ phim điện ảnh. (Ảnh: Kul News) Nội dung phim “Ba cưới vợ ba” kể về ông Năm Nhẹp (Hoài Linh) tức giận khi cô cháu gái xinh đẹp Đề Nghị Tử (Hoàng Oanh) sẽ kết hôn với Ba Cối (Quang Minh) - người đàn ông từng qua 2 lần đò. Hiện tại, phim đã công chiếu từ ngày 23/12. (Ảnh: Lao động) Ngoài Trấn Thành và Hoài Linh, danh hài Việt Hương cũng sẽ tái ngộ khán giả Việt qua bộ phim điện ảnh ra mắt dịp Tết dương lịch 2017. Đó là bộ phim “Chạy đi rồi tính” công chiếu ngày 30/12 thay vì vào dịp Tết Nguyên đán như dự tính ban đầu. (Ảnh: Zing) Nội dung phim “Chạy đi rồi tính” kể về ca sĩ phòng trà Phương Trinh (Diễm My). Tình cờ cậu con trai Subin của Phương Trinh thu được nhận dạng của băng cướp khiến gia đình gặp nguy hiểm. Dưới sự giúp đỡ của đặc vụ Lệ Tuyền (Việt Hương), Phương Trinh cùng chồng con phải vất vả chạy trốn khỏi sự truy đuổi của băng cướp. (Ảnh: Muctim) Dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Đinh Thịnh, với sự tham gia của Thành Long, “Biệt đội mãnh hổ” hứa hẹn cũng là bộ phim hay dịp Tết dương lịch năm nay. Ngoài Thành Long, phim còn có sự góp mặt của Hoàng Tử Thao, Vương Khải và Vương Đại Lục. (Ảnh: ĐPCC) “Biệt đội mãnh hổ” lấy bối cảnh năm 1941, trên tuyến đường sắt Tân Phổ xuyên qua khu vực thành phố Tảo Trang. Nội dung phim kể về một đội quân du kích nhân dân nhằm chống lại quân Nhật. Tại Việt Nam, phim công chiếu ngày 30/12. (Ảnh: ĐPCC) Cũng được ra mắt vào dịp cuối năm, “Sát thủ bóng đêm” được làm theo tựa game đình đám cùng tên. Nội dung phiên bản điện ảnh kể về cuộc chiến kéo dài hàng trăm năm giữa Hội sát thủ và Hiệp sĩ dòng Đền nhằm tranh giành một thần vật có sức mạnh thần bí. (Ảnh: ĐPCC) “Sát thủ bóng đêm” quy tụ dàn diễn viên đình đám gồm: Michael Fassbender - người từng đóng Magneto trẻ tuổi của vũ trụ điện ảnh X-Men, nữ diễn viên đa tài Marion Cotillard và "Alfred" Jeremy Irons. Tại Việt Nam, phim khởi chiếu từ ngày 29/12. (Ảnh: ĐPCC)

