Xấu hổ chuyện loạt ca sĩ bị bóc mẽ đạo, nhái năm 2016

Năm 2016, có không ít nghệ sĩ sau khi ra sản phẩm mới nhưng bị tố đạo nhái các MV nước ngoài như Hồ Quang Hiếu, Bảo Thy, Maya, Lưu Thiên Hương, Sơn Tùng M-TP, Đông Nhi,... MV ca khúc Khói độc của nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu phát hành ngày 6/7 đã lập tức bị cộng đồng phát tố đạo hình ảnh MV Bad của nhóm nhạc Hàn Quốc Infinite (phát hành ngày 12/7/2015). Cư dân mạng chỉ ra, hình ảnh khói bốc lên qua tán cây màu đỏ ở giây 0:19 của MV Khói độc, giống hệt MV Bad ở giây 1:51. Rất nhiều cư dân mạng đã lên tiếng, chỉ trích nam ca sĩ coppy hình ảnh của Bad để đưa vào MV mà không chịu sửa đổi. Trong đó, các fan của nhóm nhạc Infinite vô cùng bức xúc, khi hình ảnh MV của thần tượng mình bị ăn cắp trắng trợn để đưa vào MV của giọng ca Con bướm xuân. Ngay sau phản hồi của dư luận, ekip Hồ Quang Hiếu đã cắt bỏ cảnh bị tố đạo. Phía dưới MV, nam ca sĩ thừa nhận trong quá trình sản xuất, đạo diễn có cắt hình ảnh MV của nhóm Infinite mà anh không biết. Dựa là sáng tác của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, ca khúc này được Maya giới thiệu lần đầu tiên trên sân khấu đêm chung kết The Remix 2016. Tuy nhiên, sau khi Maya giới thiệu ca khúc Dựa đến đông đảo công chúng vào tháng 4/2016, không ít khán giả đã tinh ý nhận ra có quá nhiều điểm trùng hợp về giai điệu, nhạc nền với ca khúc Legends (phát hành năm 2015) của ca sĩ, nhạc sĩ người Ý Razihel. Thậm chí, chính nghệ sĩ Razihel còn để lại bình luận tại đoạn video trình diễn ca khúc Dựa của Maya tại sân chơi The Remix 2016 được đăng tải lên kênh Youtube như sau: “Xin gửi lời chúc mừng đến người nào đó đã ăn cắp giai điệu từ ca khúc Legends của tôi Trong khi Maya im lặng, thì nhạc sĩ Lưu Thiên Hương bày tỏ sự bức xúc: “Các bạn phân biệt giúp bản phối và ca khúc nhé. Dùng câu “ca khúc Dựa đạo nhạc” là không hiểu gì, không biết phân biệt được sự giống và khác nhau về giai điệu giữa 2 bài sao?”. Đông Nhi phát hành ca khúc Trách ai bây giờ vào ngày 1/8, một ngày sau đó Sơn Tùng M-TP gây bão với Chúng ta không thuộc về nhau dính nghi án đạo nhạc, đạo ý tưởng của ca sĩ từ Á sang Âu. Trách ai bây giờ bị nhiều khán giả chỉ ra là có phần điệp khúc giống với beat của Auditory Hallucination. Tháng 8/2016, ngay sau khi ra mắt, MV Chúng ta không thuộc về nhau của Sơn Tùng lại dư luận tố là đạo nhái các ca khúc quốc tế. Nhiều ý kiến cho rằng Chúng ta không thuộc về nhau có phần nhạc khá giống bản hit We don’t talk anymore của Charlie Puth và Selena Gomez. Sơn Tùng M-TP trong ca khúc Chúng ta không thuộc về nhau bị tố đạo

Thậm chí, ngay ca phần hình ảnh Chúng ta không thuộc về nhau cũng dính nghi án đạo nhái ca sĩ GD và nhóm nhạc Big Bang. Tháng 9/2016, ca sĩ Bằng Cường cũng đã dính phải scandal đạo, nhái. Ngay sau khi ra mắt MV Chơi vơi, bên cạnh sự ủng hộ của khán giả, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng sản phẩm mới của Bằng Cường thiếu tính sáng tạo khi có quá nhiều điểm giống với MV của Sơn Tùng M-TP – Chúng ta không thuộc về nhau. Trước ý kiến cho rằng MV Chơi vơi ăn cắp ý tưởng của Sơn Tùng M-TP, Bằng Cường bức xúc cho biết: "Sơn Tùng thuộc lớp ca sĩ thế hệ đàn em. Tôi đi hát và thành công từ lúc cậu ấy còn chưa ai biết. Nói MV Chơi vơi của tôi đạo ý tưởng MV Chúng ta không thuộc về nhau của Sơn Tùng là một sự xúc phạm ghê gớm. Tôi không thiếu tự trọng đến mức như vậy. Tôi không phủ nhận hai MV có phần giống nhau, nhưng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên”. Tháng 8/2016, ca khúc Ngoài anh ra không còn ai khác của ca sĩ Tronie suýt bị Youtube gỡ bỏ vì phát hiện đạo beat của một bản nhạc Thái Lan. Ngay sau khi phía Thái Lan phát hiện vụ đạo nhạc, đại diện của nam ca sĩ Tronie đã liên lạc với chủ nhân bản nhạc gốc để xin phép được sử dụng phần beat của ca khúc này. Rất may là chủ nhân của bản nhạc này đã đồng ý không truy cứu và cho phép Tronie sử dụng phần beat kèm theo một mức phí. Ngay sau khi phát hành MV Lollipop, Bảo Thy đã vướng vào nghi vấn đạo nhái ý tưởng từ một MV nước ngoài. Cụ thể, nhiều người cho rằng các cảnh quay trong MV của Bảo Thy có nhiều nét tương đồng với MV Superlove của Tinashe. Sự việc trở nên ồn ào hơn khi chính Tinashe bức xúc lên tiếng tố Bảo Thy đạo ý tưởng với lời bình luận sâu cay. MV mới của Bảo Thy còn được cho là có nhiều cảnh quay tương đồng với MV I Luh Ya Papi của Jennifer Lopez. Xung quanh nghi vấn đạo ý tưởng này, một clip so sánh sự tương đồng giữa MV của Bảo Thy và hai ca sĩ ngoại được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Trước ồn ào này, Bảo Thy cho rằng đó là sự trùng hợp.

