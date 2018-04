Võ Hoàng Yến ra sao sau 3 năm tuyên bố giải nghệ?

Mới đây, Võ Hoàng Yến gây xôn xao khi chia sẻ cô bị giang hồ đe dọa. Hiện, nữ người mẫu rất hoang mang, lo sợ. Cô cũng đã đến đồn công an trình báo. Ảnh: FBNV Tháng 9/2015, siêu mẫu Võ Hoàng Yến bất ngờ tuyên bố giải nghệ sau 8 năm gắn bó để theo đuổi sự nghiệp làm DJ. Ảnh: FBNV Để phù hợp với công việc làm DJ, cô từng cắt tóc ngắn, chọn phong cách ăn mặc cá tính, bụi bặm thay vì trang phục lộng lẫy, quyến rũ. Ảnh: FBNV Tháng 10/2015, siêu mẫu Võ Hoàng Yến bất ngờ trở lại sàn catwalk tại Hà Nội khiến công chúng hoài nghi về tuyên bố giải nghệ của cô. Ảnh: Em Đẹp Tháng 12/2015, Võ Hoàng Yến phân trần cô sẽ khép lại công việc người mẫu vào cuối năm khi thực hiện các hợp đồng đã ký trước đó. Ảnh: Zing Sau tuyên bố giải nghệ, Võ Hoàng Yến không ít lần trở lại sàn catwalk vì mối quan hệ thân thiết với nhà tạo mốt hay vì nhớ nghề. Ảnh: Vietnamnet Với kinh nghiệm làm người mẫu, Võ Hoàng Yến làm giám khảo Vietnam's Next Top Model phiên bản All Stars năm 2017. Ảnh: Công Lý Cô còn được mời làm huấn luyện viên cho một số cuộc thi nhan sắc như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Ảnh: Saostar Gần đây, Võ Hoàng Yến bất ngờ tiết lộ cô đã đi thu nhỏ vòng một đến 3 lần để có hình thể chuẩn, tự tin diện trang phục. Ảnh: FBNV Sau khi thu nhỏ vòng một, Võ Hoàng Yến có tham vọng chinh phục sàn diễn quốc tế. Được biết, tháng 1/2018, cô đã trình diễn tại Tuần lễ thời trang New York 2018. Ảnh: FBNV Xem clip "Võ Hoàng Yến nói tiếng Anh như gió khi làm giám khảo". Nguồn: Youtube

