Vợ chồng cặp sao phim “Step up” chia tay sau 9 năm mặn nồng

Lần xuất hiện bên nhau gần đây nhất của cặp đôi là tại buổi chiếu ra mắt phim “War Dog: A Soldier's Best Friend” tại Los Angeles hôm 6/11 năm ngoái. Tài tử Channing Tatum năm nay 37 tuổi, gặp gỡ vợ Jenna Dewan khi hai người cùng đóng chung trong bộ phim nhạc kịch lãng mạn “Step Up” hồi năm 2006. Cặp đôi nhanh chóng nảy sinh tiếng sét ái tính và làm đám cưới 3 năm sau đó vào tháng 7/2009. Cặp đôi hiện có 1 con gái tên Everly sắp tròn 5 tuổi. Vợ chồng Channing Tatum biểu diễn tình tứ tại Carnegie Hall hồi năm 2012. Tài tử điển trai Channing Tatum sinh năm 1980. Ngoài "Step Up", anh nổi tiếng qua các phim: A Guide to Recognizing Your Saints, Public Enemies. G.I.Joe: The Rise of Cobra, Dear John...Vợ Channing Tatum - Jenna Dewan cũng là vũ công, diễn viên người Mỹ nổi tiếng xinh đẹp. Xem trailer phim "Step up". Nguồn Youtube:

