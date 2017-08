Victoria Beckham gầy gò thiếu sức sống bên cạnh chồng

Trong buổi chạy bộ cùng cả nhà, Vitoria Beckham gầy gò thiếu sức sống khi đi bên cạnh chồng. Ảnh: Backgrid Vốn thân hình đã gầy gò lại cộng thêm bộ đồ tập màu đen ôm sát, trông Victoria Beckham lại càng thảm hại hơn. Ảnh: Backgrid Bên cạnh David Beckham cao to, Victoria Beckham lại càng nhỏ bé và quắt queo hơn. Ảnh: Backgrid Sau khi từ giã sự nghiệp bóng đá, David Beckham lùi lại phía sau chăm sóc các con để vợ phát triển sự nghiệp thời trang. Cũng kể từ khi về hưu Beckham tỏ ra yêu chiều vợ hơn. Ảnh: Backgrid Mặc dù không còn phải tổn hao tâm trí vì mỗi khi chồng lăng nhăng như trước, nhưng bà mẹ 4 con cũng không thể béo ra. Cũng chính vì thân hình gầy gò mà mới đây Victoria Beckham tức điên lên và đệ đơn kiện một cửa hàng bánh pizza vì đã ví chiếc bánh pizza của họ còn mỏng hơn cả thân hình cô. Ảnh: Backgrid Trong khi đó, cả 4 đứa con của Beck-Vic lại lớn nhanh như thổi, đặc biệt là cô công chúa út Harper. Ảnh: Backgrid Mới 6 tuổi nhưng thừa hưởng gene to cao của bố, Harper nhỉnh hơn so với các bạn cùng lứa. Ảnh: Backgrid Thân hình Vic cứ héo mòn dần theo năm tháng và có khi khiến fan phải lo lắng cho cô. Tuy nhiên có vẻ như gầy gò là style mà nhà thiết kế thời trang 43 tuổi theo đuổi bởi cô có chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Ảnh: Getty Wenn

