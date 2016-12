Trấn Thành - Hari Won tình tứ đi sự kiện sau đám cưới

Tối 29/12, Trấn Thành đưa vợ đi dự lễ ra mắt phim "Chờ em đến ngày mai". Đây là bộ phim điện ảnh thứ ba trong năm 2016 của anh sau Bệnh viện ma và Nắng. Hari Won luôn tay trong tay với ông xã tại sự kiện. Cặp đôi nhận được sự săn đón nồng nhiệt của khán giả. Trong phim, Trấn Thành có nhiều cảnh tình cảm với bạn diễn An Nguy và Lily Nguyễn, nhưng anh tiết lộ không ngại chuyện Hari ghen. Anh đùa vui: "Hari cũng hôn Ngô Kiến Huy trong phim 49 ngày 2 nên hòa vốn". Trấn Thành chỉnh lại tóc cho vợ. Dù đã tổ chức đám cưới vào ngày 25/12 song nam danh hài vẫn tỏ ra không thoải mái khi nói về chuyện tình yêu và gia đình. Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won còn đưa em gái của nam danh hài đi xem phim cùng. Anh cho biết anh rất hy vọng vai diễn trong Chờ em đến ngày mai sẽ là bước đột phá của mình. Trương Ngọc Ánh vui mừng hội ngộ vợ chồng Trấn Thành. Cô vừa hoàn thành phim điện ảnh Sắc đẹp ngàn cân. An Nguy thướt tha trong chiếc đầm ánh kim bó sát. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của cô sau khi tạo tiếng vang tại cuộc thi The Face. Hoa hậu Phạm Hương chọn đầm hở vai, kiểu dáng cổ điển đến chúc mừng Lily Nguyễn. Tại cuộc thi The Face, Lily Nguyễn thuộc đội của huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà nhưng cô có mối quan hệ thân thiết với Phạm Hương. Diễn viên Hồng Ánh đi xem phim một mình. Cô trung thành với kiểu đầm đơn giản, thanh lịch. Mai Ngô "kín cổng cao tường" với đầm đen và boot đến chúc mừng đồng nghiệp Lily Nguyễn lần đầu thử sức với điện ảnh. Vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh đưa con trai Cà - phê đi xem phim. Đây là bộ phim thứ ba trong năm do nữ diễn viên làm giám đốc sản xuất. Trấn Thành cùng ê-kíp chia sẻ những câu chuyện thú vị trong quá trình quay phim. Anh tiết lộ ban đầu hai bạn diễn xinh đẹp khá áp lực khi vào vai nhưng chỉ sau vài ngày làm quen, cả ba đã hợp tác ăn ý. Phim Chờ em đến ngày mai khởi chiếu vào ngày 30/12 trên toàn quốc.

