Trà Ngọc Hằng khác lạ khi dự ra mắt Fast & Frious 8

Buổi ra mắt phim Fast & Frious 8 tại TP.HCM vào tối 11/4 có sự tham gia của dàn sao Việt đình đám như Hari Won, Hà Anh, vợ chồng Dustin Nguyễn... Trà Ngọc Hằng kết hợp áo hai dây và quần jean đi xem phim bom tấn. Nhìn nghiêng, gương mặt Trà Ngọc Hằng lộ rõ sự sưng phồng. Một ngày trước, mọi người xôn xao bàn tán khi Trà Ngọc Hằng lộ ảnh mặt sưng phồng, dán băng y tế khi đi cafe với bạn. Nhiều ý kiến cho rằng người đẹp đã phẫu thuật thẩm mỹ sau chuyến đi Hàn Quốc dự Seoul Fashion Week. Only C, Minh Xù rủ nhau đi xem phim. Nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất mới trình làng sản phẩm Đếm ngày xa em. Vũ Ngọc Anh có khoảng cách khi chụp hình chung với Cường Seven. Người đẹp Hà thành bị cho là người thứ ba làm tan vỡ mối tình 3 năm của Cường Seven và ca sĩ MLee. Lương Bằng Quang cùng người yêu đi xem phim. Bạn gái nam nhạc sĩ bị đánh giá ăn mặc phản cảm ở sự kiện. Đức Phúc hốc hác sau khi giảm cân. Bước ra khỏi sân chơi Giọng hát Việt, học trò Mỹ Tâm vẫn chưa tạo được dấu ấn trong làng nhạc.

