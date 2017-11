“Tôi là Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017” hay “VN Next Top Model” phiên bản “hoa hậu“

Chương trình thực tế “Tôi là Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam” đã đi được nửa chặng đường. Những thí sinh nổi bật đã bắt đầu lộ diện và chương trình cũng thu hút được rất nhiều sự chú ý của khán giả cũng như giới truyền thông. Mặc dù vậy, phần đông khán giả đặt ra đặt câu hỏi rằng, họ đang xem một cuộc thi hoa hậu hay một mùa Vietnam Next Top Model (VNTM) phiên bản mới?

Hai chương trình – Một nhà sản xuất

Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, khó khăn đặt ra cho Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 (Tôi là HHHVVN 2017) là phải vừa giữ được hình ảnh của người kế vị tương lai của HHHVVN, vừa đảm bảo tính thực tế của chương trình và thu hút khán giả. Cùng được tổ chức bởi một nhà sản xuất với VNTM nên không có gì lạ khi phong cách và khung chương trình của Tôi là HHHVVN và VNTM có những nét giống nhau.

Người mẫu, quán quân VNTM thi hoa hậu

Cuộc đua giành vương miện HHHV 2017 có sự góp mặt của khá nhiều cái tên quen thuộc bước ra từ VN Next Top Model. Ngay từ vòng thi online, quán quân VNTM Hoàng Thùy, Mâu Thủy, cùng một số thí sinh khác như H’Hen Niê, Tiêu Ngọc Linh, Thúy Nguyễn hay ngay cả Mai Ngô góp mặt trong những tập đầu đã thu hút phần lớn sự chú ý của truyền thông.

Các thí sinh VN Next top Model ngày ấy…

… và bây giờ.

Thử thách giống nhau

Trong tập 4 của Tôi là HHHVVN 2017, khán giả có thể dễ dàng nhận thấy thử thách vòng 2 của tập “Tôi phong cách” tương tự thử thách của VN Next Top Model mùa All Stars. Ở chương trình thực tế của HHHVVN 2017, các thí sinh được yêu cầu tự lựa chọn trang phục theo nhóm với nhiều chủ đề trong vòng 10 phút và sau đó chụp hình lookbook. Với Next Top Model, thử thách có phần khó khăn hơn khi các thí sinh phải chọn đồ ứng với 3 triệu trong 5 phút, và chỉ được 10 lần bấm máy.

Kịch bản 2 phần thi giống nhau đến 90%

Những câu chuyện bên lề cuộc thi

Bên cạnh vỏ ngoài chỉnh chu không tì vết, những tranh cãi, xung đột giữa các thí sinh đã trở thành “đặc sản” của các chương trình thực tế như VN Next Top Model. Với concept hoàn toàn mới của một chương trình truyền hình thực tế, ít nhiều Tôi là HHHVVN 2017 cũng khai thác vào những khía cạnh thực tế hơn so với những cuộc thi Hoa Hậu trước đây. Có lẽ sự khai thác quá đà của truyền thông vào những thông tin bên lề cuộc thi vô tình làm người xem liên tưởng đến chương trình VN Next Top Model.

Không thể phủ nhận Tôi là HHHVVN 2017 và VN Next Top Model đang có khá nhiều điểm chung. Dù vậy, trong khi mục đích của VNTM là tìm ra người mẫu xuất sắc phù hợp với các sàn diễn quốc tế, thì Tôi là HHHHVN 2017 lựa chọn gương mặt xuất sắc nhất có đủ tố chất để đại diện cho phụ nữ Việt Nam trên đấu trường nhan sắc thế giới. Đích đến của hai chương trình hoàn toàn khác nhau, hứa hẹn những thử thách mới lạ ở những tập tiếp theo của “Tôi là HHHVVN 2017”.

