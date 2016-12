Tìm lý do Trường Giang không dự đám cưới Trấn Thành

Đám cưới Trấn Thành - Hari Won.

Đi tìm hiểu nguyên nhân nhiều fan biết được rằng, Trường Giang vắng mặt trong ngày lễ thành hôn Trấn Thành là có lý do chính đáng. Bởi, người yêu của Nhã Phương có show diễn tại Đà Nẵng đúng dịp Noel năm nay trùng với đám cưới của Trấn Thành nên không thể có mặt tại TP.Hồ Chí Minh chúc mừng ngày hạnh phúc của đồng nghiệp được. Đăng tải trên trang facebook cá nhân, Trường Giang viết: “Tối mai, suất diễn đặc biệt đón Giáng Sinh an lành tại thành phố Đà Nẵng, được về quê diễn lúc nào cũng rất vui, hẹn gặp cả nhà!” Chia sẻ của Trường Giang. Nhã Phương chia sẻ trên FB.

Còn Nhã Phương, lý do cô cũng không có mặt trong lễ thành hôn của Trấn Thành vì sẽ bên cạnh người yêu đón Giáng Sinh tại Đà Nẵng. Nhã Phương viết: “Ra Đà Nẵng 1 ngày tìm ông già Noel”. Tuy Trường Giang và bạn gái đều có lí do chính đáng nhưng nhiều người hâm mộ cho rằng, cả hai người không xuất hiện trong đám cưới Trấn Thành - Nhã Phương là điều không nên. “Công việc làm cả đời còn ngày cưới bạn chỉ có một ngày. Có mối quan hệ gần gũi như thế, đáng ra Trường Giang nên sắp xếp để có thể chung vui cùng Trấn Thành trong ngày đặc biệt của cuộc đời mới phải” – facebooker Linh Trần thẳng thắn. Từ góc độ khác, facebooker Mai Hoàng cho rằng: “Không thể trách được sự không có mặt của các nghệ sĩ vì người ta trăm công nghìn việc, phục vụ khán giả. Nếu đã là bạn thân ắt sẽ hiểu và thông cảm cho nhau”.



>>> Video: Trấn Thành hứa nuôi Hari Won suốt đời:



