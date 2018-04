Thu Phương gây chú ý với kiểu tóc nổi loạn ghi hình The Voice

Chiều 18/4, buổi ghi hình đầu tiên của chương trình The Voice - Giọng hát Việt 2018 diễn ra với sự tham gia của dàn huấn luyện viên gồm Thu Phương, Lam Trường, Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên. Cả bốn đều có kinh nghiệm ngồi "ghế nóng" chương trình ở các mùa khác nhau. Huấn luyện viên Thu Phương xuất hiện với mái tóc đầy vẻ "nổi loạn". Nữ ca sĩ lần đầu để mái tóc pixies kết hợp undercut nam tính. Hình tượng mới của Thu Phương hoàn toàn khác biệt so với phong cách nữ tính trước đây. Tuy nhiên, bộ trang phục gồm áo crop top với chân váy xuyên thấu, xếp tầng bị đánh giá là không phù hợp với kiểu tóc của ca sĩ Thu Phương. Tổng thế thiết kế có phần rườm rà và sến, làm mất đi nét cá tính, độc đáo của kiểu tóc pixies. Bốn huấn luyện viên thân thiện trò chuyện tại hậu trường. Trước đó, khi ban tổ chức công bố danh sách giám khảo, đông đảo khán giả đã lên tiếng phản đối. Lý do họ đưa ra là vì Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh thuộc thế hệ đàn em, thiếu chuyên môn, kinh nghiệm so với đàn chị Thu Phương. Trong khi đó, Lam Trường tuy có kinh nghiệm ngồi "ghế nóng" và từng là tên tuổi được khán giả yêu thích nhưng gần đây anh không có hoạt động âm nhạc nổi bật. Khán giả lo lắng cho khả năng nắm bắt thị trường âm nhạc của nam ca sĩ Tình thôi xót xa khi đảm nhận vai trò HLV. Trước đó, trong mùa giải năm 2017, khi Tóc Tiên và Noo Phước Thịnh làm giám khảo chương trình cùng Thu Minh, Đông Nhi, tranh cãi tương tự cũng nổ ra. Đến vòng Giấu mặt, khán giả cũng liên tục bày tỏ sự bất bình về dàn HLV khi họ trò chuyện về đời tư nhiều hơn là chuyên môn. Ở mùa giải mới, bên cạnh những tranh cãi, nhiều khán giả cũng lên tiếng bênh vực 2 HLV trẻ. Họ cho rằng cả hai đã có nhiều năm hoạt động nên đủ kinh nghiệm dẫn dắt đàn em. Đồng thời họ cũng chỉ ra rằng các chương trình cũng nên trao cơ hội cho người trẻ để họ thể hiện bản thân mình. Chương trình The Voice sẽ lên sóng vào tháng 5, sau khi chương trình Sing My Song tìm ra người chiến thắng. Xem trailer tuyển sinh The Voice 2018. Nguồn Youtube:

