Thu Minh mặc “độc” đi ghi hình cùng Tóc Tiên, Đông Nhi

Trưa 4/1, dàn huấn luyện viên (HLV) The Voice 2017 có mặt tại nhà thi đấu Tân Bình (TP.HCM) để ghi hình cho vòng Giấu mặt. Ca sĩ Thu Minh tự lái xế hộp đến địa điểm ghi hình. Vừa xuất hiện, giọng ca "Đường cong" khiến nhiều người chú ý bởi phong cách ăn mặc khác lạ. Cô đội tóc giả màu trắng, trang phục thiết kế khá phóng khoáng. Hình ảnh này hoàn toàn khác với phong cách "sang chảnh" với đồ hiệu mà Thu Minh thể hiện trong mùa giải năm 2012. Cô là huấn luyện viên cũ duy nhất trở lại trong mùa giải năm nay sau khi cùng Hương Tràm giành quán quân của mùa đầu tiên. Trong khi đó, 3 cái tên còn lại Tóc Tiên, Đông Nhi và Noo Phước Thịnh đều là những đàn em nhỏ hơn cô cả tuổi đời lẫn tuổi nghề. Tóc Tiên cũng tự lái xế hộp, chở stylist Kelbin Le đến sân khấu. Năm ngoái, nữ ca sĩ vừa ngồi ghế nóng một chương trình tìm kiếm tài năng ca hát cho trẻ em là Vietnam Idol Kids. Do đó, thông tin Tóc Tiên ngồi ghế nóng The Voice khiến nhiều người bất ngờ. Gần đây, Tóc Tiên vấp nhiều bình luận trái chiều về phong cách ăn mặc quá táo bạo. Tuy nhiên, điều này cũng không cản giọng ca sinh năm 1989 chọn bộ váy khá bắt mắt để ngồi ghế nóng. Ngoài ra, mái tóc cầu kỳ càng khiến cô gây chú ý. Đông Nhi được Ông Cao Thắng tháp tùng. Nếu như tại The Voice Kids, cặp đôi đồng hành trên ghế nóng thì lần này, nam ca sĩ lùi về sau để hỗ trợ và cố vấn cho bạn gái. Cùng chung phong cách của đàn chị Thu Minh và Tóc Tiên, nữ ca sĩ Bad Boys cũng xuất hiện với bề ngoài ấn tượng. Hình ảnh này khác hoàn toàn với phong cách điệu đà, quyến rũ mà cô theo đuổi suốt thời gian qua. Noo Phước Thịnh là nam huấn luyện viên duy nhất trên ghế nóng. Khác với 3 đồng nghiệp nữ, anh ăn mặc ít cầu kỳ hơn với áo sơ mi và quần tây. Khi ngồi chung ghế nóng tại The Voice Kids, Noo và Đông Nhi từng thừa nhận họ xảy ra mâu thuẫn và giận nhau. Do đó lần này, hai ca sĩ cũng hứa hẹn sẽ có những màn tranh cãi nảy lửa để giành giật thí sinh ưng ý về đội của mình. Sau khi công bố dàn HLV The Voice 2017, bộ ba ca sĩ trẻ vấp nhiều phản ứng. Nhiều người cho rằng họ chưa đủ tầm để huấn luyện các thí sinh đã trưởng thành. Nói về điều này, Đông Nhi khẳng định cô không phải còn quá trẻ cũng như có chặng đường hoạt động nghệ thuật gần 10 năm nên đủ kinh nghiệm để đảm nhận vai trò này. Bên cạnh tranh cãi, dàn huấn luyện viên năm nay cũng khiến nhiều khán giả tò mò. Tập 1 The Voice – Giọng hát Việt 2017 lên sóng lúc 21h Chủ nhật (12/2) trên kênh VTV.

