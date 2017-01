Thí sinh Miss Universe 2016 lộ eo to, đùi thô khi diễn áo tắm

Chiều 17/1, đại diện đến từ 86 quốc gia và vùng lãnh thổ bước vào phần thi trình diễn áo tắm thuộc khuôn khổ Miss Universe 2016. Ngoài hạn chế sân khấu trơn trượt khiến nhiều người đẹp, trong đó có đại diện Việt Nam, Lệ Hằng, suýt ngã, thí sinh Miss Universe năm nay còn bị chê hình thể thiếu cân đối khi mặc áo tắm. Thay vì diện bikini 2 mảnh, các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm nay sử dụng trang phục áo tắm một mảnh do ban tổ chức chuẩn bị. Nhiều người đẹp lộ nhược điểm cơ thể với vòng eo thô, bắp chân to, thân hình thiếu mềm mại. Trong hình, đại diện đến từ Canada đang thể hiện phần thi. Đại diện Malta với vòng eo khá to, khiến cơ thể mất đi đường cong mềm mại. Đây cũng là khuyết điểm của thí sinh Slovenia. Khoảnh khắc bước trên sàn diễn, vòng eo của người đẹp trông khá thô và như ngang bằng vai. Thí sinh đến từ quần đảo Cayman không chỉ có eo mà vòng đùi cũng bị đánh giá là thô. Đại diện tới từ Ukraine. Đại diện nước chủ nhà Philippines - người được dự đoán sẽ giành vương miện trong đêm chung kết - trình diễn phần thi áo tắm. Phần thi áo tắm là một trong những vòng thi để ban tổ chức căn cứ và xác định người xứng đáng giành được chiếc vương miện danh giá trong đêm chung kết Miss Universe diễn ra vào ngày 30/1 tại Mall of Asia Arena, Philippines. Đại diện Colombia sở hữu thân hình săn chắc nhưng cũng bị nhận xét thô. Thí sinh Mexico gây ấn tượng với thân hình cân đối. Đôi chân thẳng và dài giúp người đẹp có nhiều lợi thế khi mặc trang phục áo tắm. Người đẹp Curacao tuy chiều cao không nổi bật nhưng vóc dáng cô khá cân đối. Hoa hậu Thụy Sĩ lộ nhược điểm đôi chân ngắn và to. Người đẹp Thổ Nhĩ Kỳ.

