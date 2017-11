Song Hye Kyo lộ diện tại đám cưới với Song Joong Ki

Vào lúc 4h chiều nay (ngày 31/10), đám cưới Song Joong Ki - Song Hye Kyo sẽ chính thức diễn ra. Sự kiện đang thu hút sự chú ý của dư luận. Ảnh: Sina Theo Sina, rạng sáng nay, Song Hye Kyo đã có mặt tại khách sạn Shilla - nơi hôn lễ của cô được tổ chức. Ảnh: Sina Bà xã Song Joong Ki ăn mặc giản dị và đi cùng khoảng gần 10 người. Ảnh: Sina Bố của Song Joong Ki cũng đã xuất hiện tại đám cưới của con trai. Ảnh: Ifeng Hình ảnh bố của Song Joong Ki đón tiếp họ hàng. Ảnh: Ifeng Dù Song Joong Ki và Song Hye Kyo tuyên bố làm đám cưới riêng tư tuyệt đối nhưng truyền thông vẫn có mặt từ rất sớm. Ảnh: Ifeng Các đơn vị truyền thông của xứ Hàn cũng như truyền thông châu Á đã có mặt tại khách sạn Shilla để tác nghiệp. Ảnh: Ifeng Lực lượng an ninh luôn túc trực tại đám cưới Song Joong Ki và Song Hye Kyo để đảm bảo không bất cứ người lạ nào có thể lọt vào. Ảnh: Ifeng Công tác chuẩn bị đám cưới của cặp đôi quyền lực xứ Hàn tại khách sạn Shilla bắt đầu diễn ra từ sáng sớm ngày hôm qua (30/10). Ảnh: Ifeng Hình ảnh các nhân viên của đám cưới nhanh chóng di chuyển vào khu vực tổ chức hôn lễ. Ảnh: Ifeng Song Joong Ki và Song Hye Kyo là cặp đôi quyền lực xứ Hàn nên phía khách sạn từng bày tỏ lo ngại sẽ xảy ra hỗn loạn. Ảnh: Ifeng Song Joong Ki và Song Hye Kyo chỉ mời 300 khách gồm người thân và bạn bè. Ảnh: Ifeng Nhiều ngôi sao xứ Hàn xác nhận được mời dự đám cưới của cặp diễn viên phim "Hậu duệ mặt trời" như Lee Kwang Soo, Yoo In Ah, Park Go Gum...Ảnh: Ifeng Hôn lễ được cho là sẽ gồm 2 phần. Phần 1 bắt đầu từ 4h chiều và phần 2 gồm những khách mời đến trễ do công việc. Ảnh: Ifeng Đám cưới của Song Joong Ki và Song Hye Kyo diễn ra ngoài trời. Đây là nơi nhiều cặp sao Hàn tổ chức hôn lễ như: Jang Dong Gun - Go So Young, Kwon Sang Woo - Son Tae Young...Ảnh: Ifeng Theo hình ảnh, khu vực sân khấu chính của đám cưới Song Joong Ki và Song Hye Kyo phủ cỏ nhân tạo còn ghế được bọc vải trắng. Ảnh: Ifeng

Vào lúc 4h chiều nay (ngày 31/10), đám cưới Song Joong Ki - Song Hye Kyo sẽ chính thức diễn ra. Sự kiện đang thu hút sự chú ý của dư luận. Ảnh: Sina Theo Sina, rạng sáng nay, Song Hye Kyo đã có mặt tại khách sạn Shilla - nơi hôn lễ của cô được tổ chức. Ảnh: Sina Bà xã Song Joong Ki ăn mặc giản dị và đi cùng khoảng gần 10 người. Ảnh: Sina Bố của Song Joong Ki cũng đã xuất hiện tại đám cưới của con trai. Ảnh: Ifeng Hình ảnh bố của Song Joong Ki đón tiếp họ hàng. Ảnh: Ifeng Dù Song Joong Ki và Song Hye Kyo tuyên bố làm đám cưới riêng tư tuyệt đối nhưng truyền thông vẫn có mặt từ rất sớm. Ảnh: Ifeng Các đơn vị truyền thông của xứ Hàn cũng như truyền thông châu Á đã có mặt tại khách sạn Shilla để tác nghiệp. Ảnh: Ifeng Lực lượng an ninh luôn túc trực tại đám cưới Song Joong Ki và Song Hye Kyo để đảm bảo không bất cứ người lạ nào có thể lọt vào. Ảnh: Ifeng Công tác chuẩn bị đám cưới của cặp đôi quyền lực xứ Hàn tại khách sạn Shilla bắt đầu diễn ra từ sáng sớm ngày hôm qua (30/10). Ảnh: Ifeng Hình ảnh các nhân viên của đám cưới nhanh chóng di chuyển vào khu vực tổ chức hôn lễ. Ảnh: Ifeng Song Joong Ki và Song Hye Kyo là cặp đôi quyền lực xứ Hàn nên phía khách sạn từng bày tỏ lo ngại sẽ xảy ra hỗn loạn. Ảnh: Ifeng Song Joong Ki và Song Hye Kyo chỉ mời 300 khách gồm người thân và bạn bè. Ảnh: Ifeng Nhiều ngôi sao xứ Hàn xác nhận được mời dự đám cưới của cặp diễn viên phim "Hậu duệ mặt trời" như Lee Kwang Soo, Yoo In Ah, Park Go Gum...Ảnh: Ifeng Hôn lễ được cho là sẽ gồm 2 phần. Phần 1 bắt đầu từ 4h chiều và phần 2 gồm những khách mời đến trễ do công việc. Ảnh: Ifeng Đám cưới của Song Joong Ki và Song Hye Kyo diễn ra ngoài trời. Đây là nơi nhiều cặp sao Hàn tổ chức hôn lễ như: Jang Dong Gun - Go So Young, Kwon Sang Woo - Son Tae Young...Ảnh: Ifeng Theo hình ảnh, khu vực sân khấu chính của đám cưới Song Joong Ki và Song Hye Kyo phủ cỏ nhân tạo còn ghế được bọc vải trắng. Ảnh: Ifeng