Sơn Tùng tô son đậm xuất hiện trên thảm đỏ Làn sóng xanh

Đến hẹn lại lên, tối 3/1, lễ trao giải âm nhạc Làn sóng xanh lần thứ 19 diễn ra tại Trung tâm ca nhạc Lan Anh (TP.HCM). Sơn Tùng M-TP gây ấn tượng với mái tóc xoăn, trang điểm khá kỹ và vest bóng. Nam ca sĩ Lạc Trôi ngày càng thay đổi về phong cách so với thời điểm mới khởi nghiệp, anh ngày càng điệu hơn. Tại Làn sóng xanh 2015, Sơn Tùng là tâm điểm đêm trao giải khi giành được 3 giải lớn: Single của năm (Âm thầm bên em), Top 10 ca sĩ được yêu thích nhất, Top 5 ca sĩ được yêu thích ở bảng Top Hit. Hoa khôi Trần Ngọc Lan Khuê diện váy xẻ sâu bó sát phần thân trước. Trên thảm đỏ, Tóc Tiên gợi cảm với đầm cúp ngực dáng đuôi cá lấp lánh. Kể từ khi đẩy mạnh hoạt động tại Việt Nam, nữ ca sĩ Ngày mai là gương mặt quen thuộc trong các đêm trao giải Làn sóng xanh. Hari Won có mặt từ khá sớm tham dự sự kiện và cũng gây chú ý nhờ trang phục quyến rũ. Nữ ca sĩ 31 tuổi không đi cùng ông xã Trấn Thành như kỳ vọng. Năm nay, Hari Won là gương mặt nặng ký tại đề cử Single của năm nhờ hit Anh cứ đi đi. Đối thủ của cô tại hạng mục này là Noo Phước Thịnh (Cause I love you), Hồ Ngọc Hà (Gửi người yêu cũ) và Erik (Sau tất cả). Ngoài ra, vợ Trấn Thành còn được đề cử ở hạng mục Bài hát ấn tượng cũng với hit Anh cứ đi đi. Thanh Hằng bên đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Hai người thân thiết trong những năm qua. Khi nói về nữ diễn viên Nụ hôn thần chết, Nguyễn Quang Dũng luôn khẳng định muốn hợp tác với cô trong những tác phẩm điện ảnh do mình thực hiện. Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, người tạo ra hit Gửi người yêu cũ của Hồ Ngọc Hà. Ái Phương và ca sĩ Thanh Duy. Những ngày qua, Thanh Duy được nhắc đến nhiều hơn với vai trò là anh trai Trần Phương - hiện tượng âm nhạc với chất giọng "phi giới tính" tại Sing My Song. Issac kiểu cách với vest cách điệu mix hai chất liệu. Hòa Minzy gây sốc vì phong cách bodysuit ngắn cũn bó sát, kết hợp áo lưới táo bạo. Nữ ca sĩ Bảo Anh duyên dáng bên cạnh Trọng Hiếu. Quán quân Vietnam Idol 2015 có tên ở đề cử Nam ca sĩ triển vọng trong khi Bảo Anh được đề cử ở hạng mục dành cho nữ ca sĩ tại Làn sóng xanh năm nay. Trọng Hiếu trẻ trung và nam tính, được coi là làn gió mới của Vpop. Làn sóng xanh là một trong những giải thưởng âm nhạc uy tín của Việt Nam. Phương Thanh, Đan Trường, Minh Thuận, Lam Trường và sau này là Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Đàm Vĩnh Hưng đều là những tên tuổi nghệ sĩ “đình đám” bước ra từ giải thưởng này. Chia sẻ trước thềm trao giải, ban tổ chức khẳng định giải vẫn giữ vững tinh thần bám sát thăng trầm trong đời sống âm nhạc Việt, tìm kiếm những gương mặt mới. Lê Thiện Hiếu được đề cử ở hạng mục Gương mặt phát hiện chỉ cách đây ít ngày. Ông bà anh lọt Top những ca khúc có lượt nghe cao nhất trên sóng FM99.9Mhz. Ưng Hoàng Phúc rạng rỡ khi sánh vai cùng "nửa kia" - người mẫu Kim Cương.

Đến hẹn lại lên, tối 3/1, lễ trao giải âm nhạc Làn sóng xanh lần thứ 19 diễn ra tại Trung tâm ca nhạc Lan Anh (TP.HCM). Sơn Tùng M-TP gây ấn tượng với mái tóc xoăn, trang điểm khá kỹ và vest bóng. Nam ca sĩ Lạc Trôi ngày càng thay đổi về phong cách so với thời điểm mới khởi nghiệp, anh ngày càng điệu hơn. Tại Làn sóng xanh 2015, Sơn Tùng là tâm điểm đêm trao giải khi giành được 3 giải lớn: Single của năm (Âm thầm bên em), Top 10 ca sĩ được yêu thích nhất, Top 5 ca sĩ được yêu thích ở bảng Top Hit. Hoa khôi Trần Ngọc Lan Khuê diện váy xẻ sâu bó sát phần thân trước. Trên thảm đỏ, Tóc Tiên gợi cảm với đầm cúp ngực dáng đuôi cá lấp lánh. Kể từ khi đẩy mạnh hoạt động tại Việt Nam, nữ ca sĩ Ngày mai là gương mặt quen thuộc trong các đêm trao giải Làn sóng xanh . Hari Won có mặt từ khá sớm tham dự sự kiện và cũng gây chú ý nhờ trang phục quyến rũ. Nữ ca sĩ 31 tuổi không đi cùng ông xã Trấn Thành như kỳ vọng. Năm nay, Hari Won là gương mặt nặng ký tại đề cử Single của năm nhờ hit Anh cứ đi đi. Đối thủ của cô tại hạng mục này là Noo Phước Thịnh (Cause I love you), Hồ Ngọc Hà (Gửi người yêu cũ) và Erik (Sau tất cả). Ngoài ra, vợ Trấn Thành còn được đề cử ở hạng mục Bài hát ấn tượng cũng với hit Anh cứ đi đi. Thanh Hằng bên đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Hai người thân thiết trong những năm qua. Khi nói về nữ diễn viên Nụ hôn thần chết, Nguyễn Quang Dũng luôn khẳng định muốn hợp tác với cô trong những tác phẩm điện ảnh do mình thực hiện. Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, người tạo ra hit Gửi người yêu cũ của Hồ Ngọc Hà. Ái Phương và ca sĩ Thanh Duy. Những ngày qua, Thanh Duy được nhắc đến nhiều hơn với vai trò là anh trai Trần Phương - hiện tượng âm nhạc với chất giọng "phi giới tính" tại Sing My Song. Issac kiểu cách với vest cách điệu mix hai chất liệu. Hòa Minzy gây sốc vì phong cách bodysuit ngắn cũn bó sát, kết hợp áo lưới táo bạo. Nữ ca sĩ Bảo Anh duyên dáng bên cạnh Trọng Hiếu. Quán quân Vietnam Idol 2015 có tên ở đề cử Nam ca sĩ triển vọng trong khi Bảo Anh được đề cử ở hạng mục dành cho nữ ca sĩ tại Làn sóng xanh năm nay. Trọng Hiếu trẻ trung và nam tính, được coi là làn gió mới của Vpop. Làn sóng xanh là một trong những giải thưởng âm nhạc uy tín của Việt Nam. Phương Thanh, Đan Trường, Minh Thuận, Lam Trường và sau này là Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Đàm Vĩnh Hưng đều là những tên tuổi nghệ sĩ “đình đám” bước ra từ giải thưởng này. Chia sẻ trước thềm trao giải, ban tổ chức khẳng định giải vẫn giữ vững tinh thần bám sát thăng trầm trong đời sống âm nhạc Việt, tìm kiếm những gương mặt mới. Lê Thiện Hiếu được đề cử ở hạng mục Gương mặt phát hiện chỉ cách đây ít ngày. Ông bà anh lọt Top những ca khúc có lượt nghe cao nhất trên sóng FM99.9Mhz. Ưng Hoàng Phúc rạng rỡ khi sánh vai cùng "nửa kia" - người mẫu Kim Cương.