Sơn Tùng M-TP xuất hiện từ gầm sân khấu gây bất ngờ

Tối 18/6, Sơn Tùng M-TP xuất hiện tại đêm nhạc ở TP.HCM. So với những lần trước, giọng ca điển trai ăn mặc trẻ trung, hiện đại hơn. Trong cánh gà, nam ca sĩ gốc Thái Bình ôn lại các động tác vũ đạo trước khi ra sân khấu. Sau đó, Sơn Tùng M-TP được nhân viên hậu đài hướng dẫn xuống gầm sân khấu. Vì anh là ca sĩ hát chính, nên ban tổ chức muốn ngôi sao sinh năm 1994 xuất hiện thật bất ngờ. Giọng ca Nơi này có anh kiên nhẫn ngồi dưới gầm sân khấu đợi MC giới thiệu. Khi anh bất ngờ xuất hiện từ dưới gầm sân khấu, hàng nghìn khán giả thích thú reo hò tên Sơn Tùng M-TP không ngừng. Với phong cách ngẫu hứng quen thuộc, Sơn Tùng M-TP thể hiện 2 bản hit Chúng ta không thuộc về nhau, Lạc trôi. Ca sĩ Sơn Tùng M-TP khuấy động không khí tưng bừng, cuồng nhiệt với giai điệu bắt tai của 2 ca khúc do anh sáng tác. Người hâm mộ cùng hòa giọng theo nam ca sĩ 23 tuổi. Dù hát cuối chương trình nhưng anh vẫn giữ chân khán giả nán lại đến phút cuối cùng. Sự khéo léo trong lúc giao lưu giúp Sơn Tùng M-TP càng được đám đông yêu mến. Đáp lại sự nhiệt tình của fan, Sơn Tùng M-TP xuống sân khấu giao lưu. Lực lượng bảo vệ vất vả ngăn cản đám đông không vây lấy ca sĩ. Bích Phương cũng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ với các bản hit ngọt ngào như Bao giờ lấy chồng, Gửi anh xa nhớ, Mình yêu nhau đi. Trịnh Thăng Bình được fan yêu cầu trình diễn ca khúc Người ấy, Ta đã rời xa nhau. Ngoài ra, anh còn thể hiện thêm sáng tác mới Seen. Bảo Thy diện body suit nóng bỏng, khoe vũ đạo bắt mắt trong ca khúc Là con gái phải xinh, Give Me Your Love. Will cởi áo ngoài nhảy sung với các màn trình diễn: Bống Bống Bang Bang, Nơi ta chờ em, Em chưa 18. Min giữ "nhiệt" bằng cách hát chay một đoạn ca khúc Ghen - sản phẩm song ca ăn ý giữa cô và Erik. Sau đó, nữ ca sĩ gốc Hà Nội chiều fan thể hiện Có em chờ, Yêu. (Ảnh: Nguyễn Thành)

