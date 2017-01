Sing my song: Thi tài năng hay thi... đời tư?

Có phải muốn “sing my song” (hát ca khúc của mình) thì đồng thời phải “sing my life” (hát về cuộc đời mình)?

Cuộc thi Sing my song, khi nói về hoàn cảnh sáng tác ca khúc Mùi của mẹ của thí sinh Jack Nguyễn, một clip ghi lại hình ảnh người mẹ đang bán cá được phát, sau phần trình diễn, mẹ của Jack xuất hiện với những giọt nước mắt...

Đây không phải lần đầu tiên Sing my song Việt Nam có “màn” kể chuyện đời thí sinh như vậy. Và điều này không chỉ có ở Sing my song - cuộc thi đang được nhiều phương tiện thông tin đại chúng nhắc đến.

Ở hầu hết các cuộc thi tài năng đều có chuyện phải đính kèm thông tin về đời tư, về quan hệ họ hàng dây mơ rễ má... Và ngay cả với những nghệ sĩ đã nổi tiếng, điều này gần như cũng thành lệ.

Từ trái qua: Lê Thiện Hiếu, Cao Bá Hưng và Phạm Hồng Phước - các gương mặt gây chú ý ở cuộc thi Sing my song không chỉ vì năng lực cá nhân - Ảnh: CATS

“My song” đính kèm “My life”

Có phải muốn “sing my song” (hát ca khúc của mình) thì đồng thời phải “sing my life” (hát về cuộc đời mình)?

Không khó để kể lại những ví dụ tương tự. Hương Giang chuyển giới rồi thi Vietnam Idol, Phan Công Toại từ bán kẹo kéo lên thi Solo cùng bolero, trước khi thi X-factor thì Loki Bảo Long từng bị bệnh trầm cảm và muốn tự tử...

Ngay cả những tài năng nhí cũng không tránh được chuyện này. Cậu bé Quang Anh đã xuất hiện trên Giọng hát Việt nhí 2013 cùng với clip đẩy xe rác cùng mẹ của em - vốn là công nhân môi trường đô thị, và bà mẹ cũng được mời lên sân khấu với bộ đồng phục đi làm để minh họa cho tiết mục của cậu bé trong đêm chung kết; Phương Mỹ Chi bên cạnh giọng hát ngọt như mía lùi còn được cả nước biết đến là nhà nghèo đông con...

Trong cuộc thi Sing my song , lần đầu tiên xuất hiện, Lê Thiện Hiếu vừa làm nổ tung sân khấu vì ca khúc Ông bà anh và phong cách trình diễn hồn nhiên, cuốn hút thì đồng thời thông tin anh là người chuyển giới từ nữ thành nam được tiết lộ.

Để rồi khi trầm trồ về ca khúc viết rất có nghề Ông bà anh của Hiếu, khán giả cũng thường kèm thêm rằng anh là người đã chuyển giới.

Cao Bá Hưng từng xuất hiện ở Vietnam’s Got Talent 2014, đã lên game show Người bí ẩn mới đây.

Và lần này, ở Sing my song, thông tin Hưng là hậu duệ bảy đời của cụ Cao Bá Quát được nhà tổ chức tung ra để nhấn mạnh lý lịch đáng ngưỡng mộ của thí sinh và tất nhiên không ngoài mục đích có thêm rating cho chương trình.

Ca sĩ - nhạc sĩ trẻ Phạm Hồng Phước tuy không có gì xuất sắc nhưng cũng là một cái tên khá quen thuộc với những bạn trẻ nghe nhạc.

Anh vừa sáng tác vừa biểu diễn ca khúc của mình. Với những khả năng đó, cùng ngoại hình của một “hot boy”, thiết nghĩ Phước chỉ cần ca hát và khẳng định tài năng của một mình anh là đủ.

Nhưng Phước đã lên sân khấu Sing my song làm thí sinh cùng với em gái bị khuyết tật bẩm sinh như một “điểm nhấn”.

Mọi người đều hiểu việc đặc tả về em gái là để minh họa cho ca khúc anh viết cho em mình - Đã có anh Hai, nhưng việc đưa cả em gái với sự thiếu may mắn của cô lên sóng dù để minh họa cho bài hát thì thí sinh lẫn ban tổ chức cần cân nhắc.

Tài năng của các thí sinh này có thật sự “bùng nổ” như cách mà các nhà sản xuất chương trình đang tìm mọi cách gây bùng nổ thông tin về cuộc thi của họ trên truyền thông mọi mặt?

Xem, nghe tác phẩm của thí sinh thì thấy đó là điều ít nhiều còn phải được thẩm định. Thế nhưng, rõ ràng những thông tin đính kèm lại có sức lan tỏa cực kỳ mạnh mẽ.

Không chỉ thí sinh cần đính kèm đời tư

Đúng như thế. Trong một cuộc thi khác đang diễn ra song song với Bài hát Việt hay nhất Sing my song đó là So you think you can dance - Thử thách cùng bước nhảy, khi mà đời tư thí sinh dường như không có gì để khai thác và làm nổi bật như những chiếc chìa khóa cho công việc truyền thông, nhà tổ chức này chủ trương PR bằng đời tư của các giám khảo.

Nữ giám khảo chính của Thử thách cùng bước nhảy là Khánh Thi liên tục được đưa tên cùng với các “đề tài” để có thể thu hút truyền thông.

Nào Khánh Thi mời ông xã Phan Hiển lên sân khấu, nào Khánh Thi tái ngộ tình cũ Chí Anh... - những thông tin như vậy luôn được bộ phận phụ trách truyền thông của chương trình này tung ra trước mỗi đêm phát sóng.

Và ngay trên sóng truyền hình, chuyện riêng tư của Khánh Thi cũng liên tục được MC và bản thân cô nhắc đến trong những lần trao đổi tung hứng ở phần nhận xét thí sinh. Lâm Vinh Hải khi làm giám khảo khách mời của chương trình này cũng bị Khánh Thi hỏi thẳng cảm giác của anh sau cuộc ly hôn vẫn còn nóng hổi.

Ca sĩ Thủy Tiên cũng không tránh được việc phải nhắc đến chồng cô là cầu thủ Công Vinh khi cô đang làm công việc chẳng liên quan gì đến bóng đá.

Xin không bình luận gì về cách làm truyền thông ở xứ ta thời hiện tại. Chỉ xin ví dụ một trường hợp cụ thể mới nhất về truyền thông quốc tế để bạn đọc tham khảo.

Khi có được hợp đồng phát hành Allied (tựa Việt là Liên minh sát thủ) - bộ phim Brad Pitt thủ vai chính cùng Marion Cotillard, cũng được coi là nguyên nhân dẫn đến cuộc ly hôn động trời giữa cặp vợ chồng nghệ sĩ quyền lực nhất thế giới Brad Pitt và Angelina Jolie, CGV đã phải cam kết không được sử dụng chuyện ly hôn của Brad Pitt làm PR cho phim!

Đến khi nào các chương trình/sản phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ Việt chỉ tập trung “sing my song” cho thật hay chứ không cần phải “sing my life” theo đủ góc độ, và công chúng cũng không cần phải nghi ngờ động cơ nhà sản xuất/nghệ sĩ kể chuyện đời tư để PR cho sản phẩm?