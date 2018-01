Sao Việt gặp sự cố ở quán bar và phản ứng đáng nể

Nam ca sĩ Duy Mạnh mới đây chia sẻ lại clip khi anh biểu diễn tại một quán bar ở Đông Hà, Quảng Trị vào tháng 10.2017. Khi đang biểu diễn và tặng đĩa cho khán giả, anh bất ngờ bị một thanh niên lao lên sân khấu và đấm thẳng vào mặt. Sau đó, người này chạy xuống khu vực khán giả và bị lực lượng an ninh tóm được. Về phần Duy Mạnh, anh tiếp tục hoàn thành phần biểu diễn một cách bình tĩnh. Duy Mạnh được khen ngợi về cách xử trí. Anh cho rằng khán giả nam kia có hành động thiếu suy nghĩ để "thể hiện" với đám bạn đang khích bác. Sau khi gặp người khán giả này, anh đưa 2 triệu đồng để người này chữa trị vết thương trên mặt. Nam ca sĩ gốc Hải Phòng được khen ngợi về cách xử trí. Anh cho rằng khán giả nam kia có hành động thiếu suy nghĩ để "thể hiện" với đám bạn đang khích bác. Sau khi gặp người khán giả này, anh đưa 2 triệu đồng để người này chữa trị vết thương trên mặt.Nam ca sĩ Duy Mạnh cho thấy cách bình tĩnh xử trí mọi tình huống, không nóng tính như nhiều người nghĩ. Ngoài đời, Duy Mạnh có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã xinh đẹp. Chuyện tình của hai người được chú ý với câu chuyện bà xã Duy Mạnh từng theo anh từ thời học cấp ba. Nam ca sĩ Tuấn Hưng bị khán giả ném chai lên sân khấu khi đang biểu diễn tại quán bar. Anh đã dừng hát và yêu cầu người này lên đối mặt để nói chuyện. Sau đó, lực lượng an ninh phải đứng ra can thiệp. Tối ngày 5.1 vừa qua, nam ca sỹ Noo Phước Thịnh đã bất ngờ gặp phải một tai nạn ngoài mong muốn khi đang đi diễn ở một quán bar. Một số người say đã có hành động quá khích, ném ly về phía sân khấu khiến cho Noo bị thương. Noo Phước Thịnh hiện là một trong những nam ca sĩ thường được mời đi hát tại các quán bar. Hồ Ngọc Hà được fan cổ vũ cuồng nhiệt khi biểu diễn tại club nhưng cũng không ít lần gặp sự cố. Hồ Ngọc Hà từng gặp lùm xùm bị khán giả đụng chạm vào đùi, vòng ba khi hát quán bar. Sau đó nữ ca sĩ khẳng định chuyện bị động chạm ngay trên sân khấu là không đúng sự thật. Cô cho rằng đó là do góc máy và bởi một số khán giả hưng phấn cổ vũ màn trình diễn của cô mà giơ tay lên.

Nam ca sĩ Duy Mạnh mới đây chia sẻ lại clip khi anh biểu diễn tại một quán bar ở Đông Hà, Quảng Trị vào tháng 10.2017. Khi đang biểu diễn và tặng đĩa cho khán giả, anh bất ngờ bị một thanh niên lao lên sân khấu và đấm thẳng vào mặt. Sau đó, người này chạy xuống khu vực khán giả và bị lực lượng an ninh tóm được. Về phần Duy Mạnh, anh tiếp tục hoàn thành phần biểu diễn một cách bình tĩnh. Duy Mạnh được khen ngợi về cách xử trí. Anh cho rằng khán giả nam kia có hành động thiếu suy nghĩ để "thể hiện" với đám bạn đang khích bác. Sau khi gặp người khán giả này, anh đưa 2 triệu đồng để người này chữa trị vết thương trên mặt. Nam ca sĩ gốc Hải Phòng được khen ngợi về cách xử trí. Anh cho rằng khán giả nam kia có hành động thiếu suy nghĩ để "thể hiện" với đám bạn đang khích bác. Sau khi gặp người khán giả này, anh đưa 2 triệu đồng để người này chữa trị vết thương trên mặt. Nam ca sĩ Duy Mạnh cho thấy cách bình tĩnh xử trí mọi tình huống, không nóng tính như nhiều người nghĩ. Ngoài đời, Duy Mạnh có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã xinh đẹp. Chuyện tình của hai người được chú ý với câu chuyện bà xã Duy Mạnh từng theo anh từ thời học cấp ba. Nam ca sĩ Tuấn Hưng bị khán giả ném chai lên sân khấu khi đang biểu diễn tại quán bar. Anh đã dừng hát và yêu cầu người này lên đối mặt để nói chuyện. Sau đó, lực lượng an ninh phải đứng ra can thiệp. Tối ngày 5.1 vừa qua, nam ca sỹ Noo Phước Thịnh đã bất ngờ gặp phải một tai nạn ngoài mong muốn khi đang đi diễn ở một quán bar. Một số người say đã có hành động quá khích, ném ly về phía sân khấu khiến cho Noo bị thương. Noo Phước Thịnh hiện là một trong những nam ca sĩ thường được mời đi hát tại các quán bar. Hồ Ngọc Hà được fan cổ vũ cuồng nhiệt khi biểu diễn tại club nhưng cũng không ít lần gặp sự cố. Hồ Ngọc Hà từng gặp lùm xùm bị khán giả đụng chạm vào đùi, vòng ba khi hát quán bar. Sau đó nữ ca sĩ khẳng định chuyện bị động chạm ngay trên sân khấu là không đúng sự thật. Cô cho rằng đó là do góc máy và bởi một số khán giả hưng phấn cổ vũ màn trình diễn của cô mà giơ tay lên.