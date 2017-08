Quay MV "chửi cả thiên hạ", Taylor Swift xô đổ kỷ lục của Adele

Có vẻ như Look What You Made Me Do sẽ trở thành bài hát thành công nhất trong sự nghiệp của Taylor Swift tính đến thời điểm này khi liên tiếp thiết lập nhiều kỷ lục “khủng”.

Hai năm trước, “Họa mi nước Anh” Adele trở lại với album 25 sau thời gian dài vắng bóng. MV cho ca khúc chủ đề Hello ngay xuất sắc xác lập kỷ lục MV được xem nhiều nhất trong vòng 24 giờ với 27 triệu lượt, vượt qua cả MV quy tụ cả hội bạn thân toàn người nổi tiếng của Taylor Swift - Bad Blood. Chẳng chịu mất ngôi hậu lâu, “rắn chúa” Taylor lại tiếp tục lập nên kỷ lục mới với MV Look What You Made Me Do. Sau 24 giờ phát hành, MV đậm chất châm biếm này đã chạm mốc 39 triệu lượt xem trên Youtube, vượt xa kỷ lục của Adele trước đó.



Taylor Swift chính thức là nghệ sĩ nắm giữ kỷ lục lượt nghe nhiều nhất cho MV trong vòng 24 giờ. Trước đó, bản audio của Look What You Made Me Do cũng chẳng chịu thua kém 2 “chị em” MV Lyrics và MV chính thức khi liên tiếp lập nên kỷ lục trên nhiều trang nhạc trực tuyến khác nhau. Cụ thể, trên trang Spotify, Look What You Made Me Do xếp hạng 1 trong bảng xếp hạng Global Top 50 với hơn 7,9 triệu lượt nghe trên toàn thế giới. Ca khúc này cũng phá vỡ kỷ lục được phát nhiều nhất trên Radio tại Mỹ ngày đầu tiên ra mắt với 30 triệu lượt nghe.



Về mặt doanh số, Look What You Made Me Do "tẩu tán" gần 200.000 bản trong ngày đầu phát hành và được dự đoán sẽ sớm chạm mốc 550.000 bản trên iTunes. Taylor Swift cũng là nữ nghệ sĩ đầu tiên trong năm 2017 leo lên hạng 1 bảng xếp hạng Worldwide iTunes với thành tích đứng đầu gần 80 bảng xếp hạng iTunes tại các quốc gia khác nhau.