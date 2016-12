Quang Tèo bất ngờ gặp sự cố khi đóng hài Tết 2017

Năm nay, nghệ sĩ Quang Tèo và Trung Hiếu tiếp tục đóng vai ông Tích và ông Sự trong bộ phim hài Tết 2017 “Đại gia chân đất 7”. (Ảnh: Facebook nhân vật) Trong lúc ghi hình phần 7 của series “Đại gia chân đất”, hai nghệ sĩ đã bị trầy xước nhẹ khi thực hiện một cảnh quay phải nằm trên xe băng ca trong hoàn cảnh bị ngất. (Ảnh: Người đưa tin) Theo lời nghệ sĩ Trung Hiếu, do diễn viên đóng nhân viên cấp cứu vấp ngã, chiếc xe băng ca chạy tự do cho đến khi lao vào vật cản khiến anh và Quang Tèo ngã xuống đất. (Ảnh: Người đưa tin) Đoàn làm phim đã một phen hú vía khi nghệ sĩ Quang Tèo và Trung Hiếu suýt bị tai nạn trên trường quay. (Ảnh: Facebook nhân vật) Nội dung hài Tết 2017 “Đại gia chân đất 7” vẫn kể về câu chuyện của ông Tích và ông Sự - hai vị "đại gia chân đất" vừa là bạn thân vừa là thông gia của nhau. (Ảnh: Facebook nhân vật) Thích huênh hoang khoác lác, ham mê sắc đẹp, ông Tích và ông Sự rơi vào những hoàn cảnh dở khóc dở cười. (Ảnh: Facebook nhân vật) Thời gian phần 7 của series “Đại gia chân đất” ghi hình, nghệ sĩ Quang Tèo đã chia sẻ nhiều hình ảnh hậu trường. (Ảnh: Facebook nhân vật) Quang Tèo úp mở hình ảnh nhân vật Sự của mình phải băng bó chân phải trong trang phục của một bệnh nhân ở trại nuôi dưỡng người tâm thần. (Ảnh: Facebook nhân vật) Nghệ sĩ Quang Tèo gây tò mò khi cầm đũa chỉ huy dàn nhạc bên cạnh các vũ công và nhạc công trong trang phục thổ dân. (Ảnh: Facebook nhân vật) Ngoài “Đại gia chân đất 7”, năm nay, Quang Tèo còn tham gia ghi hình các bộ phim hài Tết: “Bờm”, “Tết này con ở đâu?” và “Cưới ngay kẻo ế” . (Ảnh: Facebook nhân vật) Hình ảnh nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu ở hậu trường “Đại gia chân đất 7”. Mới đây, anh vừa được trao quyết định điều hành Nhà hát Kịch Hà Nội. (Ảnh: VTV) “Đại gia chân đất 7” do đạo diễn kiêm diễn viên Trần Bình Trọng viết kịch bản và sản xuất ra mắt vào cuối tháng 12/2016. (Ảnh: VTV)

