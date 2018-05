Nữ vũ công Nga My: “Phạm Anh Khoa rủ tôi tới khách sạn, nhà riêng lúc nửa đêm“

Lê Hoàng Nga My sinh năm 1995, là vũ công thuộc vũ đoàn Bước nhảy. Cô có 6 năm kinh nghiệm làm vũ công chuyên nghiệp, từng tham gia hai mùa So You Think You Can Dance (Thử thách cùng bước nhảy) vào năm 2012 và 2014.

Hiện tại, cô vẫn thường xuyên biểu diễn cùng vũ đoàn Bước nhảy cho nhiều giọng ca nổi tiếng như Thu Minh, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Hồ Ngọc Hà... và cả Phạm Anh Khoa. Nga My và vũ đoàn của cô vừa tham gia chuyến lưu diễn qua 6-7 tỉnh thành vào hồi đầu năm 2018.

Sau khi chuyến lưu diễn đi qua vài ba tỉnh đầu, Nga My bắt đầu nhận được những tin nhắn từ Phạm Anh Khoa. Ban đầu, cô tưởng đó là những tin nhắn anh em trò chuyện vui vẻ, nhưng càng về sau, cô càng không nghĩ vậy.

Nga My công khai câu chuyện những tin nhắn của ca sĩ Phạm Anh Khoa sau khi chứng kiến những lời chỉ trích, xúc phạm "bất công" mà đồng nghiệp Phạm Lịch phải nhận sau khi tố Phạm Anh Khoa quấy rối tình dục.