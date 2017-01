Những trang phục đỉnh nhất gắn mác NTK Lý Quí Khánh

NTK Lý Quí Khánh từng làm riêng cho Hồ Ngọc Hà chiếc váy trắng có điểm nhấn là hoa văn được ráp ngẫu nhiên từ tinh thể pha lê trước ngực. Bộ trang phục gây chú ý khi được cho là bị thương hiệu thời trang nổi tiếng Reem Acra “đạo nhái”. (Ảnh: Khám Phá) Theo Lý Quí Khánh, ở mẫu thiết kế nằm trong bộ sưu tập Pre-Fall được giới thiệu vào đầu tháng 1 năm nay, Reem Acra đã "đạo" phần hoa văn được ráp từ các tinh thể pha lê trước ngực. (Ảnh: Khám Phá) Lý Quí Khánh cũng chính là nhà thiết kế giành giải “World Designer” (Nhà thiết kế thế giới) tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2015 khi chiếc váy của anh làm cho Hoa khôi Lan Khuê đoạt giải đầm dạ hội đẹp nhất. (Ảnh: Yan News) Nam thiết kế sinh năm 1990 đã lấy cảm hứng từ ngọn lửa đang bùng cháy để thực hiện mẫu đầm dạ hội cho Lan Khuê với hy vọng người đẹp sẽ tỏa sáng trên đấu trường nhan sắc quốc tế. (Ảnh: BTC) Cũng tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2015, Lan Khuê còn diện một mẫu đầm dạ hội khác của Lý Quí Khánh. Đó là chiếc váy có tông màu nhũ bạch, lấp lánh ánh xanh ngọc được lấy cảm hứng từ viên ngọc quý. (Ảnh: Dân Việt) Lý Quí Khánh cũng chính là nhà thiết kế thực hiện các mẫu đầm dạ hội cho Á hậu Trương Thị May tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2013. Trong ảnh, Trương Thị May diện váy tông hồng rực rỡ với phần cổ váy được khoét sâu và thân váy ôm sát. (Ảnh: VTV) Á hậu Trương Thị May còn trình diễn mẫu váy quây màu vàng với họa tiết đen nổi bật của NTK Lý Quí Khánh tại cuộc thi nhan sắc lớn nhất nhì thế giới. (Ảnh: An ninh thủ đô) Lý Quí Khánh cũng chăm chút cho bộ đầm thứ ba của Trương Thị May. Đó là chiếc váy cúp ngực ánh bạc lấp lánh với họa tiết vảy cá nổi bật. (Ảnh: An ninh thủ đô) Set áo choàng cùng váy bodycon màu hồng pastel mà Lý Quí Khánh thiết kế cho Hồ Ngọc Hà cũng gây chú ý. Bộ trang phục từng được nữ ca sĩ diện tại tiệc do David Beckham tổ chức vào năm 2015. (Ảnh: Dân Việt) Lý Quí Khánh đã lấy cảm hứng từ chiếc áo dài truyền thống để thực hiện set áo – váy màu hồng cho “nữ hoàng giải trí”. (Ảnh: Vntinnhanh) “Ông hoàng” của đầm dạ hội cũng từng làm riêng thiết kế cho Trương Ngọc Ánh. Trong ảnh, nữ diễn viên diện chiếc váy màu ánh kim xuyên thấu của Lý Quí Khánh. (Ảnh: Lao động) Thiết kế của Lý Quí Khánh cũng nhiều lần giúp Tóc Tiên nổi bật trên thảm đỏ. Trong ảnh, nữ ca sĩ mặc chiếc váy đuôi cá cúp ngực tông hồng được đính kết các chi tiết lấp lánh. (Ảnh: Khám phá)

