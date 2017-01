Những sao Việt tuổi Dậu giàu nhất showbiz Việt

Hoài Linh

Sinh vào tháng 12 năm 1969 tại Cam Ranh, Khánh Hòa, Hoài Linh có nhiều thời gian hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại trước khi về Việt Nam. Giám khảo của Ơn giời cậu đây rồi cũng là nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên được nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2015. Hoài Linh được khán giả ghi nhận là danh hài xuất chúng của làng giải trí Việt hiện nay, tên tuổi của nam nghệ sĩ là đã thu hút khán giả cho tất cả các chương trình và dự án giải trí mà anh tham gia. Thế nên không có gì để nghi ngờ việc Hoài Linh dẫn đầu top sao Việt có cát xê cao ngất ngưởng. . Có thông tin từ 1 nhà sản xuất phim cho hay, Hoài Linh được mời đóng phim với thù lao đến tới 3 tỷ. Không chỉ vậy, "Sáu Bảnh" còn được trả trung bình 100 triệu đồng cho mỗi lần đi diễn tại phòng trà, sân khấu kịch và khoảng 200 triệu để góp vui tại sự kiện. Đối với nghệ sĩ hài, dịp tết đến xuân về là cơ hội "vàng" để họ "gặt hái". danh hài Hoài Linh luôn là gương mặt được chờ đợi trong mỗi video hài tết, show giải trí chào xuân... Vậy nên, các công ty giải trí lại tích cực "mở hầu bao" để mời Hoài Linh góp mặt. Số tiền danh hài thu được từ các hoạt động trên cũng không nhỏ. Là người có đời sống riêng tư khá kín đáo, khối tài sản kếch xù của Hoài Linh chưa từng được công bố trước truyền thông. Tuy nhiên, độ giàu có của danh hài được thể hiện qua sở thích chơi kim cương xa xỉ mà anh từng dạy lại cho Đàm Vĩnh Hưng. Không chỉ vậy, Hoài Linh còn sử dụng số tiền dành dụm của mình để đầu tư xây nhà thờ Tổ nghiệp với kinh phí lên đến 100 tỷ đồng. Thời gian gần đây, Hoài Linh rất chăm chỉ chạy show. Tần số phủ sóng của anh rộng khắp trên các chương trình truyền hình với vai trò khách mời, giám khảo. Danh hài từng chia sẻ với báo chí lý do tích cực đi diễn chính là kiếm cát xê về để tiếp tục xây dựng nhà thờ Tổ nghiệp. Mỹ Tâm

Sinh năm 1981 tại Đà Nẵng, Mỹ Tâm khởi nghiệp ca hát vào năm 2001 với album đầu tay Mãi yêu. Sau 15 năm, Mỹ Tâm đã có vị trí vững chắc trong lòng khán giả và được xem là ca sĩ hàng đầu trong nền âm nhạc Việt Nam. Không màu mè, khoa trương, Mỹ Tâm chinh phục khán giả bằng sự chân thành, giản dị và những sản phẩm âm nhạc với chất lượng đỉnh cao. Sau nhiều năm cống hiến hết mình cho nghệ thuật, ở tuổi 32, ca sĩ Mỹ Tâm đã có được khối tài sản đáng mơ ước. Hơn thế nữa, cô cũng đã có một hành trình cuộc đời nhiều ý nghĩa. Không phô trương hàng hiệu, không khoe trang sức hay quần áo tiền tỷ, nhưng so về độ giàu có, thì Mỹ Tâm không hề thua kém bất cứ ai trong làng giải trí. Ở tuổi 32, hiện cô là bà chủ của một tòa nhà trăm tỉ tại vị trí đắt đỏ của Sài Gòn phồn hoa, cũng là bà chủ của một công ty giải trí, một thương hiệu thời trang riêng, và đồng thời là người đứng đầu của một quỹ từ thiện hoạt đông rất tích cực. Năm 2012, Mỹ Tâm khai trương trụ sở làm việc của riêng cô tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đây là một vị trí đắc địa, đắt đỏ và sầm uất bậc nhất Sài Gòn. Ở thời điểm đó, tòa nhà được xác định có trị giá xấp xỉ 100 tỷ VNĐ. Chiếc Audi Q7 hơn 3 tỷ đồng của Họa mi tóc nâu. Lệ Quyên

Cùng năm sinh với Mỹ Tâm và cũng bắt đầu khởi nghiệp ca hát từ những năm 2000, hiện nay Lệ Quyên nổi tiếng với dòng nhạc Bolero và được biết đến với danh xưng “Nữ hoàng phòng trà”. Lệ Quyên là ca sĩ được trả cát xê cao nhất nhì showbiz Việt. Cô cũng là bà chủ của phòng trà nổi tiếng ở Sài Thành. Vợ chồng Lệ Quyên sở hữu khối tài sản kếch xù nhưng lại luôn rất kín tiếng về sự giàu có của mình. Lệ Quyên sở hữu nhà cửa, xe hơi tiền tỉ và cả những món đồ hiệu đắt giá. Không lên báo khoe những bộ sưu tập khủng, nhưng nữ ca sĩ sở hữu đầy đủ những chiếc túi hàng hiệu đắt tiền nhất từ các thương hiệu Hermes, Dior, Chanel.... Phòng trà nhà Lệ Quyên thu hút lượng lớn khán giả và trở thành điểm biểu diễn của nhiều ca sỹ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ, Mỹ Tâm... Nữ ca sỹ sở hữu bộ sưu tập túi hàng hiệu Hermes đủ màu sắc. Bể bơi trong biệt thự của Lệ Quyên. Lan Khuê

Lan Khuê sinh năm 1993 trong một gia đình gia giáo. Bố mẹ cô đều là giảng viên trường Đại học sư phạm TP.HCM. Ông ngoại cô chính là hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM – GS, Nhà giáo nhân dân Trần Thanh Đạm. Không đi theo truyền thống của gia đình, Lan Khuê đã phải nỗ lực rất nhiều để có thể nhận được sự đồng ý của bố mẹ cho phép theo đuổi con đường nghệ thuật. Ở tuổi 24, cô gái trẻ đã gặt hái được những thành quả đáng mơ ước với những danh hiệu cao quý: Hoa khôi áo dài Việt Nam 2014, Top 11 Hoa hậu Thế giới 2015, giám khảo của cuộc thi The Face 2016… Cùng với tên tuổi ngày càng đi lên chắc chắn số tiền kiếm được từ việc chạy show và đóng quảng cáo của người đẹp sinh năm 1993 ngày càng tăng cao. Lan Khuê được xem là ngôi sao trẻ kiệm lời về đời tư, cô hầu như không bao giờ chia sẻ về cát xê và tài sản đang sở hữu. Tuy vậy, qua những món đồ hàng hiệu mà Lan Khuê đang sở hữu cũng nói lên cuộc sống sang chảnh của cô gái này. Lan Khuê khoe ảnh dạo phố với phong cách năng động, dùng phụ kiện túi Chanel Boy và giày cao gót Christian Louboutin.

