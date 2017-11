Những sao Việt hốt bạc từ quảng cáo trên mạng xã hội

Bảo Thanh là một trong những gương mặt đại diện cho doanh nghiệp đang bị thu giữ lô hàng mỹ phẩm 11 tỷ đồng. Đây không phải mặt hàng duy nhất nữ diễn viên quảng cáo. Có thể nói, sau thành công của Sống chung với mẹ chồng, cô là một trong những sao Việt quảng cáo trên mạng nhiều nhất. Từ ngày 27/10 đến nay, cô giới thiệu ít nhất 3 sản phẩm gồm thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc tóc và nước xả vải. Tương tự, trang cá nhân của Việt Anh thời gian gần đây cũng chủ yếu chia sẻ thông tin nhãn hàng hay những sự kiện anh tham gia. Nếu Bảo Thanh chủ yếu quảng cáo sản phẩm dành cho phụ nữ thì diễn viên Người phán xử thường được các nhãn hàng đồ uống, thời trang, thậm chí thẩm mỹ để mắt. Giống Bảo Thanh, thành công của bộ phim Người phán xử đã mang đến cho Việt Anh nhiều hợp đồng quảng cáo, và không thể phủ nhận đây chính là nguồn thu nhập lớn với anh cũng như các sao Việt. Khởi My ít xuất hiện trên truyền thông và các sản phẩm âm nhạc mới của cô không gây chú ý như trước, tuy nhiên, với lượng fan lớn cùng fanpage lên tới 11 triệu người thích, cô vẫn là một trong những ca sĩ nhận được nhiều lời mời quảng cáo. Ngày 24/10, nữ ca sĩ giới thiệu một sản phẩm gạo lứt được cho là có công dụng giảm cân, da căng mịn, thân hình săn chắc. Từ đó đến nay, cô quảng cáo thêm nhiều nhãn hàng khác. Sản phẩm Khởi My quảng cáo đa dạng, bao gồm nước xả vải, nước uống, điện thoại, thực phẩm chức năng… Nằm trong danh sách ngôi sao quảng cáo cho doanh nghiệp của bà Nguyễn Thu Trang còn có Ngọc Trinh. Đây chỉ là một trong nhiều nhãn hàng cô quảng cáo trên facebook. Đặc biệt, không chỉ nhãn hàng khác, Ngọc Trinh còn thường xuyên giới thiệu sản phẩm làm đẹp do một spa mang tên cô cung cấp. Chỉ cách đây ít ngày, Angela Phương Trinh giới thiệu một sản phẩm làm đẹp trên facebook. Theo giới thiệu của diễn viên Glee, đây là sản phẩm giúp cô sở hữu làn da đẹp. Tận dụng ngoại hình sáng, cô thường xuyên được các nhãn hàng thời trang, mỹ phẩm mời quảng cáo trên trang cá nhân. Đông Nhi là đại diện của nhiều thương hiệu. Facebook của cô cũng được nhiều nhãn hàng lựa chọn để giới thiệu sản phẩm. Mới đây, ngày 1/1, cô giới thiệu tới người hâm mộ một ứng dụng nhắn tin. Trước đó, cô từng quảng cáo nhiều mặt hàng, đặc biệt là sản phẩm làm đẹp.

Bảo Thanh là một trong những gương mặt đại diện cho doanh nghiệp đang bị thu giữ lô hàng mỹ phẩm 11 tỷ đồng. Đây không phải mặt hàng duy nhất nữ diễn viên quảng cáo. Có thể nói, sau thành công của Sống chung với mẹ chồng, cô là một trong những sao Việt quảng cáo trên mạng nhiều nhất. Từ ngày 27/10 đến nay, cô giới thiệu ít nhất 3 sản phẩm gồm thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc tóc và nước xả vải. Tương tự, trang cá nhân của Việt Anh thời gian gần đây cũng chủ yếu chia sẻ thông tin nhãn hàng hay những sự kiện anh tham gia. Nếu Bảo Thanh chủ yếu quảng cáo sản phẩm dành cho phụ nữ thì diễn viên Người phán xử thường được các nhãn hàng đồ uống, thời trang, thậm chí thẩm mỹ để mắt. Giống Bảo Thanh, thành công của bộ phim Người phán xử đã mang đến cho Việt Anh nhiều hợp đồng quảng cáo, và không thể phủ nhận đây chính là nguồn thu nhập lớn với anh cũng như các sao Việt. Khởi My ít xuất hiện trên truyền thông và các sản phẩm âm nhạc mới của cô không gây chú ý như trước, tuy nhiên, với lượng fan lớn cùng fanpage lên tới 11 triệu người thích, cô vẫn là một trong những ca sĩ nhận được nhiều lời mời quảng cáo. Ngày 24/10, nữ ca sĩ giới thiệu một sản phẩm gạo lứt được cho là có công dụng giảm cân, da căng mịn, thân hình săn chắc. Từ đó đến nay, cô quảng cáo thêm nhiều nhãn hàng khác. Sản phẩm Khởi My quảng cáo đa dạng, bao gồm nước xả vải, nước uống, điện thoại, thực phẩm chức năng… Nằm trong danh sách ngôi sao quảng cáo cho doanh nghiệp của bà Nguyễn Thu Trang còn có Ngọc Trinh. Đây chỉ là một trong nhiều nhãn hàng cô quảng cáo trên facebook. Đặc biệt, không chỉ nhãn hàng khác, Ngọc Trinh còn thường xuyên giới thiệu sản phẩm làm đẹp do một spa mang tên cô cung cấp. Chỉ cách đây ít ngày, Angela Phương Trinh giới thiệu một sản phẩm làm đẹp trên facebook. Theo giới thiệu của diễn viên Glee, đây là sản phẩm giúp cô sở hữu làn da đẹp. Tận dụng ngoại hình sáng, cô thường xuyên được các nhãn hàng thời trang, mỹ phẩm mời quảng cáo trên trang cá nhân. Đông Nhi là đại diện của nhiều thương hiệu. Facebook của cô cũng được nhiều nhãn hàng lựa chọn để giới thiệu sản phẩm. Mới đây, ngày 1/1, cô giới thiệu tới người hâm mộ một ứng dụng nhắn tin. Trước đó, cô từng quảng cáo nhiều mặt hàng, đặc biệt là sản phẩm làm đẹp.