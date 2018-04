Những nữ diễn viên truyền hình "biến mất" khi sự nghiệp đang thăng hoa

Diệu Hương: Nữ diễn viên Diệu Hương sau khi tham gia rất nhiều bộ phim phát sóng trên khung giờ vàng của đài truyền hình Việt Nam như Cầu vồng tình yêu, Con đường hạnh phúc, Cổ vật, Bánh đúc có xương… đã được khán giả nhớ đến với biệt danh “Cô gái giờ vàng”. Trong các phim nữ diễn viên sinh năm 1985 tham gia, Luật đời phát sóng năm 2007 đoạt giải Cánh Diều Vàng cho Phim truyền hình dài tập xuất sắc nhất. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, cô còn đảm nhận vai trò MC của nhiều chương trình được yêu mến. Tuy nhiên, từ một gương mặt tiềm năng trong số diễn viên nữ của miền Bắc, Diệu Hương quyết định kết hôn vào cuối năm 2011, sau đó sinh con đầu lòng có tên ở nhà là Chuối Đậu. Bộ phim Bánh đúc có xương lên sóng năm 2014 đánh dấu sự trở lại của “Cô gái giờ vàng” năm nào sau 2 năm vắng bóng. Bộ phim xoay quanh cuộc sống phức tạp của mẹ kế Bảo Khánh (do Diệu Hương đảm nhận) và cô con riêng của chồng đang tuổi lớn, tâm lý phức tạp. Vốn là một người mẹ nên khi đảm nhận nhân vật Bảo Khánh, Diệu Hương diễn xuất tròn trịa, tự nhiên. Sau Bánh đúc có xương, nữ diễn viên tiếp tục trở về chăm sóc gia đình và vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Năm 2015, vợ chồng cô chào đón con thứ 2, có biệt danh Cà Bung. Cô lý giải lý do rời xa phim ảnh là bởi muốn dành hết thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh. Kiều Thanh: 17 năm về trước, Phía trước là bầu trời là bộ phim được khán giả cả nước yêu thích. 17 năm sau, nhiều diễn viên trong phim không còn giữ được sức nóng, danh tiếng như khi phim gây chú ý. Nhưng, bộ phim và cả các nhân vật trong phim đã trở thành kỷ niệm gắn liền với tuổi thơ của một thế hệ khán giả. Trong các nhân vật, Trà "cave" do nữ diễn viên Kiều Thanh thể hiện vừa nhận được sự cảm thông, thương xót vì hoàn cảnh éo le nhưng cũng khiến không ít khán giả tức giận, bất bình vì lối sống bất cần, buông thả. Thể hiện của Kiều Thanh đã khiến Trà "Cave" trở thành một trong những nhân vật thành công và khó quên nhất trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Dù chính thành công của nhân vật làm nên tên tuổi khiến Kiều Thanh gặp nhiều áp lực, nhưng sau đó cô có thêm nhiều vai diễn được ngợi khen trong Khi đàn chim trở về, Những giấc mơ dài, Hai phía chân trời hay series phim Cảnh sát hình sự lên sóng năm 2015. Ở tuổi 37, nữ diễn viên sinh năm 1981 ít xuất hiện hơn xưa để dành thời gian ở bên gia đình, người thân... Cô hiện là diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội. Lưu Huyền Trang: Thời gian gần đây, Lưu Huyền Trang vẫn tích cực diễn xuất. Tuy nhiên, để tiện chăm sóc gia đình và hoàn thành công việc tại Đoàn Kịch nói Công an nhân dân, cô chỉ đảm nhận những dự án ngắn, sitcom chẳng hạn như Sắc màu phái đẹp hay Cư dân thông thái đang phát sóng hàng ngày. Tuy khán giả vẫn thường xuyên được gặp gỡ Huyền Trang nhưng so với thời điểm cô liên tục xuất hiện trong các dự án phim dài tập phát trên sóng truyền hình, tên tuổi nữ diễn viên hiện im ắng, mờ nhạt hơn. Nữ diễn viên sinh năm 1987 kết hôn sớm, sau khi cô tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Thời điểm còn tích cực tham gia các dự án dài tập, Huyền Trang góp mặt trong rất nhiều bộ phim hot, thu hút lượng khán giả theo dõi lớn, chẳng hạn Cầu vồng tình yêu, Ba đám cưới một đời chồng, 13 Nữ tử tù, Ngự lâm không kiếm... Bích Huyền: Bích Huyền nổi tiếng từ khi còn nhỏ. Năm 7 tuổi, cô có cơ hội tham gia bộ phim Đội đặc nhiệm nhà C21. Dù Bích Huyền chỉ đảm nhận vai phụ nhưng thành công của bộ phim kéo theo sự nổi tiếng của dàn diễn viên. Sau đó, nữ diễn viên có cơ hội khẳng định khả năng và tên tuổi của mình qua Vòng nguyệt quế. Trong Vòng nguyệt quế, Bích Huyền đảm nhận vai Hân – một nhà văn trẻ, có tên tuổi, cô được ngợi khen cả về ngoại hình lẫn tài năng nhưng tính cách kiêu ngạo, tự tin. Phim tuy nhận nhiều đánh giá trái chiều về kịch bản, cách xây dựng hình tượng nhân vật nhưng Bích Huyền sau đó vẫn được đánh giá là gương mặt tiềm năng với diễn xuất linh hoạt. Giữa lúc được khán giả yêu mến, kỳ vọng, Bích Huyền biến mất, thậm chí cô bỏ dở bộ phim Nhà có nhiều cửa sổ. Mãi sau này, nữ diễn viên mới giải thích rằng khi đó, cô 19 tuổi đã gặp phải nhiều biến cố trong cuộc sống, gia đình. Năm 2012, Bích Huyền kết hôn với một doanh nhân người Thụy Điển, hơn cô 10 tuổi và tiếp tục từ chối các lời mời đóng phim. Cô sinh con gái đầu lòng sau khi lập gia đình. Nữ diễn viên sinh năm 1989 ít tham gia phim ảnh và các vai diễn của cô không còn được chú ý như trước.

