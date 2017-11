Những cuộc ly hôn đình đám gây tiếc nuối của loạt người nổi tiếng

Jennifer Garner và Ben Affleck kết hôn vào năm 2005, có chung với nhau ba người con đáng yêu. Tuy nhiên, tháng 6/2015, hai người tuyên bố "đường ai nấy đi" sau 10 năm chung sống với lý do nam diễn viên có mối quan hệ tình cảm ngoài luồng với vú em - Christine Ouzounian. Angelina Jolie đã nộp đơn ly dị Brad Pitt lên tòa án hồi năm 2016 với lý do ly hôn là vì những khác biệt không thể hòa giải. Nhưng một nguồn tin trên TMZ khẳng định nguyên nhân duy nhất là do cách nuôi dạy con của Brad Pitt. Angelina vô cùng buồn bực vì phương pháp nuôi con của chồng, nên dẫn đến mâu thuẫn giữa họ. Heidi Klum từng cho biết, cô phát điên khi sống chung dưới một mái nhà với Seal. Hai người kết hôn từ năm 2005 và đến năm 2012, họ đã chính thức được "giải thoát" khỏi nhau. Tom Cruise và Katie Holmes nên duyên vợ chồng vào năm 2006 và có với nhau cô con gái Suri xinh đẹp. Thế nhưng, tuyên bố ly hôn vào hồi năm 2012 của họ khiến nhiều fan tiếc nuối. Lý do ly hôn được đưa ra là nam tài tử sống chết với giáo phái khoa học Scientology và anh muốn con gái gia nhập giáo phái này nhưng gặp sự phản đối của Katie. Cuộc hôn nhân thứ ba của Jennifer Lopez có thể coi là dài hơi hơn cả so với 2 cuộc hôn nhân đầu của cô. Cô kết hôn với đồng nghiệp - Marc Anthony vào năm 2004 và ly hôn năm 2014 sau 10 năm chung sống. Mariah Carey kết hôn với Nick Cannon hồi năm 2008. Hai người chia tay sau 6 năm hôn nhân. Họ có hai con song sinh - Monroe và Moroccan. Nick là người lên tiếng trước, xác nhận hôn nhân của họ trục trặc trong năm 2014. Chris Martin đã lên tiếng tiết lộ lý do chia tay nữ diễn viên tài sắc Gwyneth Paltrow sau 11 năm chung sống. Trái với đồn đoán Gwyneth thiếu chung thủy, Martin cho biết nguyên nhân khiến họ chia tay là do “các rắc rối từ phía anh”. Hai người ly hôn vào năm 2015. Ryan Reynolds và Scarlett Johansson kết hôn với nhau vào năm 2008 nhưng do lịch trình làm việc của cả hai quá bận rộn khiến họ tự tách biệt nhau. Hai người ly hôn vào năm 2011. Demi Moore và Ashton Kutcher "góp gạo thổi cơm chung" vào hồi năm 2005. Thế nhưng vì không tìm được tiếng nói chung, cả hai đã ly hôn vào năm 2013. Katy Perry và Russell Brand kết hôn vào năm 2010 và cuộc hôn nhân ấy cũng chóng tàn sau 2 năm chung sống. Họ ly hôn năm 2012. Russell từng tiết lộ, “Katy là một người đặc biệt và tôi đã kết hôn. Tôi thích cuộc sống vợ chồng. Tôi thực sự nghĩ Katy là một người phụ nữ xinh đẹp và đáng yêu. Tuy nhiên, cô ấy là người có nhiều quan điểm và tôi cũng là người có nhiều quan điểm. Điều đó khiến chúng tôi căng thẳng với nhau, nhiều khi mệt mỏi vì tranh luận và rồi nó khiến chúng tôi xa nhau”. Jennifer Aniston and Brad Pitt tổ chức hôn lễ vào năm 2000 nhưng cuộc hôn nhân trọn vẹn chỉ diễn ra trong vòng 5 năm, họ ly hôn vào năm 2005. Nguyên nhân khiến hai người chia tay thời điểm đó được cho là có sự xuất hiện của người thứ ba - Angelina Jolie. Nhưng một nhà sản xuất đã minh oan cho Angelina rằng, "Brad và Jen đã có vấn đề nghiêm trọng trong một thời gian dài trước khi Angelina đến" .

Jennifer Garner và Ben Affleck kết hôn vào năm 2005, có chung với nhau ba người con đáng yêu. Tuy nhiên, tháng 6/2015, hai người tuyên bố "đường ai nấy đi" sau 10 năm chung sống với lý do nam diễn viên có mối quan hệ tình cảm ngoài luồng với vú em - Christine Ouzounian. Angelina Jolie đã nộp đơn ly dị Brad Pitt lên tòa án hồi năm 2016 với lý do ly hôn là vì những khác biệt không thể hòa giải. Nhưng một nguồn tin trên TMZ khẳng định nguyên nhân duy nhất là do cách nuôi dạy con của Brad Pitt. Angelina vô cùng buồn bực vì phương pháp nuôi con của chồng, nên dẫn đến mâu thuẫn giữa họ. Heidi Klum từng cho biết, cô phát điên khi sống chung dưới một mái nhà với Seal. Hai người kết hôn từ năm 2005 và đến năm 2012, họ đã chính thức được "giải thoát" khỏi nhau. Tom Cruise và Katie Holmes nên duyên vợ chồng vào năm 2006 và có với nhau cô con gái Suri xinh đẹp. Thế nhưng, tuyên bố ly hôn vào hồi năm 2012 của họ khiến nhiều fan tiếc nuối. Lý do ly hôn được đưa ra là nam tài tử sống chết với giáo phái khoa học Scientology và anh muốn con gái gia nhập giáo phái này nhưng gặp sự phản đối của Katie. Cuộc hôn nhân thứ ba của Jennifer Lopez có thể coi là dài hơi hơn cả so với 2 cuộc hôn nhân đầu của cô. Cô kết hôn với đồng nghiệp - Marc Anthony vào năm 2004 và ly hôn năm 2014 sau 10 năm chung sống. Mariah Carey kết hôn với Nick Cannon hồi năm 2008. Hai người chia tay sau 6 năm hôn nhân. Họ có hai con song sinh - Monroe và Moroccan. Nick là người lên tiếng trước, xác nhận hôn nhân của họ trục trặc trong năm 2014. Chris Martin đã lên tiếng tiết lộ lý do chia tay nữ diễn viên tài sắc Gwyneth Paltrow sau 11 năm chung sống. Trái với đồn đoán Gwyneth thiếu chung thủy, Martin cho biết nguyên nhân khiến họ chia tay là do “các rắc rối từ phía anh”. Hai người ly hôn vào năm 2015. Ryan Reynolds và Scarlett Johansson kết hôn với nhau vào năm 2008 nhưng do lịch trình làm việc của cả hai quá bận rộn khiến họ tự tách biệt nhau. Hai người ly hôn vào năm 2011. Demi Moore và Ashton Kutcher "góp gạo thổi cơm chung" vào hồi năm 2005. Thế nhưng vì không tìm được tiếng nói chung, cả hai đã ly hôn vào năm 2013. Katy Perry và Russell Brand kết hôn vào năm 2010 và cuộc hôn nhân ấy cũng chóng tàn sau 2 năm chung sống. Họ ly hôn năm 2012. Russell từng tiết lộ, “Katy là một người đặc biệt và tôi đã kết hôn. Tôi thích cuộc sống vợ chồng. Tôi thực sự nghĩ Katy là một người phụ nữ xinh đẹp và đáng yêu. Tuy nhiên, cô ấy là người có nhiều quan điểm và tôi cũng là người có nhiều quan điểm. Điều đó khiến chúng tôi căng thẳng với nhau, nhiều khi mệt mỏi vì tranh luận và rồi nó khiến chúng tôi xa nhau”. Jennifer Aniston and Brad Pitt tổ chức hôn lễ vào năm 2000 nhưng cuộc hôn nhân trọn vẹn chỉ diễn ra trong vòng 5 năm, họ ly hôn vào năm 2005. Nguyên nhân khiến hai người chia tay thời điểm đó được cho là có sự xuất hiện của người thứ ba - Angelina Jolie. Nhưng một nhà sản xuất đã minh oan cho Angelina rằng, "Brad và Jen đã có vấn đề nghiêm trọng trong một thời gian dài trước khi Angelina đến" .