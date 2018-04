Nhan sắc của kiều nữ vướng nghi án tuyển nô lệ tình dục

Mới đây, tờ New York Post khẳng định nữ diễn viên Kristin Kreuk đã gia nhập giáo phái NXIVM cuối năm 2005. Sau đó, cô thuyết phục bạn diễn Allison Mack theo chân mình. Cả hai trở thành chuyên gia tuyển mộ “nữ nô lệ tình dục” cho ông trùm giáo phái Keith Raniere. Tin tức này đã gây chấn động làng giải trí Mỹ bởi Kristin Kreuk là cái tên rất được yêu thích trên màn ảnh nhỏ. Phía Kristin Kreuk đã phủ nhận cô không tuyển mộ “nô lệ tình dục” như những lời tố cáo. Vai diễn nổi tiếng nhất trên màn ảnh nhỏ của người đẹp 35 tuổi chính là Lana Lang, người yêu của Siêu nhân trong series truyền hình Smallville, xuất hiện ở cả 7 mùa phim. Vẻ đẹp thuần khiết, quyến rũ của nữ diễn viên Kristin Kreuk khiến nhiều khán giả màn ảnh nhỏ xiêu lòng. Người đẹp lai giữa Cananda và Trung Quốc có bộ sưu tập phim ảnh khá đồ sộ với gần 20 năm đóng phim. Cô có được vai chính đầu tiên vào năm 2000 trong series dành cho lứa tuổi thiếu niên Edgemont. Dự án mới đây nhất của Kristin trước khi dính nghi án tuyển nô lệ tình dục là Burden of Truth, series truyền hình cô vừa làm giám đốc sản xuất vừa đóng chính. Ở tuổi 35, Kristin sở hữu sự nghiệp phim ảnh đáng mơ ước khi vẫn duy trì tên tuổi của mình qua nhiều năm. Không chỉ Smallville, Kristin Kreuk còn được biết đến nhiều với vai diễn "Người đẹp" Catherine Chandler trong series Beauty and the Beast (2012). Trong đời tư, nữ diễn viên là người khá kín tiếng, không có scandal nào đáng kể. Cô từng có mối tình ngọt ngào với nam diễn viên Mark Hildreth suốt từ năm 2004 đến năm 2013. Góp mặt trong bộ phim điện ảnh hiếm hoi là Street Fighter: The Legend of Chun-Li (2009), người đẹp chứng tỏ khả năng đánh đấm mạnh mẽ của mình. Tuy vóc dáng nhỏ, khoảng 1,65 m, Kristin vẫn thể hiện tốt hình ảnh một đả nữ. Trước đó, lúc học cấp hai, cô đã được đào tạo bài bản về môn võ karate và là vận động viên thể dục dụng cụ ở cấp quốc gia. Có ngoại hình xinh đẹp, khả năng diễn xuất tốt, Kristin có khả năng biến hoá ở nhiều dạng vai khác nhau. Vai diễn của cô trong series truyền hình cổ trang nổi tiếng Ben Hur (2010) được đánh giá rất cao. Đây được xem là một trong những bước ngoặt trong sự nghiệp của cô đào lai này. Không chỉ làm bạn gái Siêu nhân, Người đẹp với tình yêu Quái vật, Kristin còn từng được hoá thân thành nàng Bạch Tuyết xinh đẹp trong series Snow White (2001). Tạo hình xinh đẹp, thánh thiện của nữ diễn viên đã chinh phục nhiều khán giả trên màn ảnh nhỏ. Sở hữu sự nghiệp rực rỡ, vẻ đẹp nhiều người ao ước nhưng tương lai của nữ diễn viên từng khiến nhiều khán giả ngẩn ngơ trên màn ảnh nhỏ trở nên lao đao khi dính nghi án làm nô lệ tình dục và chiêu mộ người cho giáo phái NXIVM.

Mới đây, tờ New York Post khẳng định nữ diễn viên Kristin Kreuk đã gia nhập giáo phái NXIVM cuối năm 2005. Sau đó, cô thuyết phục bạn diễn Allison Mack theo chân mình. Cả hai trở thành chuyên gia tuyển mộ “nữ nô lệ tình dục” cho ông trùm giáo phái Keith Raniere. Tin tức này đã gây chấn động làng giải trí Mỹ bởi Kristin Kreuk là cái tên rất được yêu thích trên màn ảnh nhỏ. Phía Kristin Kreuk đã phủ nhận cô không tuyển mộ “nô lệ tình dục” như những lời tố cáo. Vai diễn nổi tiếng nhất trên màn ảnh nhỏ của người đẹp 35 tuổi chính là Lana Lang, người yêu của Siêu nhân trong series truyền hình Smallville, xuất hiện ở cả 7 mùa phim. Vẻ đẹp thuần khiết, quyến rũ của nữ diễn viên Kristin Kreuk khiến nhiều khán giả màn ảnh nhỏ xiêu lòng. Người đẹp lai giữa Cananda và Trung Quốc có bộ sưu tập phim ảnh khá đồ sộ với gần 20 năm đóng phim. Cô có được vai chính đầu tiên vào năm 2000 trong series dành cho lứa tuổi thiếu niên Edgemont. Dự án mới đây nhất của Kristin trước khi dính nghi án tuyển nô lệ tình dục là Burden of Truth, series truyền hình cô vừa làm giám đốc sản xuất vừa đóng chính. Ở tuổi 35, Kristin sở hữu sự nghiệp phim ảnh đáng mơ ước khi vẫn duy trì tên tuổi của mình qua nhiều năm. Không chỉ Smallville, Kristin Kreuk còn được biết đến nhiều với vai diễn "Người đẹp" Catherine Chandler trong series Beauty and the Beast (2012). Trong đời tư, nữ diễn viên là người khá kín tiếng, không có scandal nào đáng kể. Cô từng có mối tình ngọt ngào với nam diễn viên Mark Hildreth suốt từ năm 2004 đến năm 2013. Góp mặt trong bộ phim điện ảnh hiếm hoi là Street Fighter: The Legend of Chun-Li (2009), người đẹp chứng tỏ khả năng đánh đấm mạnh mẽ của mình. Tuy vóc dáng nhỏ, khoảng 1,65 m, Kristin vẫn thể hiện tốt hình ảnh một đả nữ. Trước đó, lúc học cấp hai, cô đã được đào tạo bài bản về môn võ karate và là vận động viên thể dục dụng cụ ở cấp quốc gia. Có ngoại hình xinh đẹp, khả năng diễn xuất tốt, Kristin có khả năng biến hoá ở nhiều dạng vai khác nhau. Vai diễn của cô trong series truyền hình cổ trang nổi tiếng Ben Hur (2010) được đánh giá rất cao. Đây được xem là một trong những bước ngoặt trong sự nghiệp của cô đào lai này. Không chỉ làm bạn gái Siêu nhân, Người đẹp với tình yêu Quái vật, Kristin còn từng được hoá thân thành nàng Bạch Tuyết xinh đẹp trong series Snow White (2001). Tạo hình xinh đẹp, thánh thiện của nữ diễn viên đã chinh phục nhiều khán giả trên màn ảnh nhỏ. Sở hữu sự nghiệp rực rỡ, vẻ đẹp nhiều người ao ước nhưng tương lai của nữ diễn viên từng khiến nhiều khán giả ngẩn ngơ trên màn ảnh nhỏ trở nên lao đao khi dính nghi án làm nô lệ tình dục và chiêu mộ người cho giáo phái NXIVM.